Opel Corsa GSE, l’erede della leggendaria GSI con uno scatto da supercar

Pubblicato: 7 Maggio 2026 11:21

Così la Corsa A GSi fece brillare gli occhi ai ragazzi degli anni Ottanta e Novanta, così la nuova Opel Corsa GSE promette di incantare la generazione Z. Sembra passato un secolo da quando l'antenata fece breccia sul mercato, eppure il marchio di Rüsselsheim ha voluto rispolverare uno dei suoi nomi più storici per riscrivere le regole delle compatte tutto pepe, in versione naturalmente elettrica. È il ponte tra l'eredità meccanica della Casa tedesca e un futuro dove le zero emissioni saranno un requisito immancabile anche nelle varianti sportive.
Auto sportive Hypercar Opel
Foto di Manuel Magarini

Manuel Magarini

Giornalista automotive

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.