Opel Corsa GSE, l’erede della leggendaria GSI con uno scatto da supercar

Così la Corsa A GSi fece brillare gli occhi ai ragazzi degli anni Ottanta e Novanta, così la nuova Opel Corsa GSE promette di incantare la generazione Z. Sembra passato un secolo da quando l'antenata fece breccia sul mercato, eppure il marchio di Rüsselsheim ha voluto rispolverare uno dei suoi nomi più storici per riscrivere le regole delle compatte tutto pepe, in versione naturalmente elettrica. È il ponte tra l'eredità meccanica della Casa tedesca e un futuro dove le zero emissioni saranno un requisito immancabile anche nelle varianti sportive.