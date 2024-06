Opel Frontera, il prezzo in Italia del nuovo SUV

Opel Frontera arriva in Italia, col nuovo SUV elettrico della Casa pronto a sorprendere tutti. Presentato in anteprima solo qualche settimana fa, il compatto è pronto a conquistare il mercato per il suo aspetto, per la sua comodità e spaziosità, ma anche e soprattutto per i prezzi vantaggiosi e altamente competitivi. E il marchio tedesco non ha lasciato nulla al caso, lanciando sul mercato un SUV perfetto per tutti.