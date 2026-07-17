Pagani Huayra 70 Derecho, la nuova hypercar da 864 CV per i 70 anni di Horacio

Al Goodwood Festival of Speed ogni automobile speciale trova il proprio palcoscenico, ma alcune riescono comunque a fermare gli sguardi come la Pagani Huayra 70 Derecho, presentata in anteprima mondiale durante l’ultima edizione mandata agli archivi. Una fuoriserie scoperta, appariscente nei colori e ancora legata a una meccanica capace di coinvolgere chi guida. Lo stand britannico ospitava anche la Zonda F Roadster e l’Utopia Roadster. Sulla celebre salita di Goodwood hanno corso anche la Huayra Codalunga Speedster e la Huayra R con il pacchetto opzionale Tempesta.