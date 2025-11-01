Peugeot 3008, caratteristiche e prezzi di uno dei SUV più amati

Come tu la vuoi. Con due motori, altrettanti allestimenti e sei colori, la Peugeot 3008 è configurabile a piacimento. Così la Casa del Leone persegue il successo, venendo premiata dai dati di vendita, che nel mese di settembre 2025 collocano il modello in settima posizione tra le ibride preferite in Italia. Qui il cliente si sente davvero ascoltato e la risposta ottenuta dimostra, senza ragion di dubbio, che la strada intrapresa è quella corretta. Anche il prezzo, a partire da 40.770 euro.