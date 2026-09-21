Peugeot 5008, sette posti e oltre 2.000 litri di bagagliaio: quanto costa
Offrire sette posti quando l'auto supera abbondantemente i cinque metri può essere facile, un po' meno quando si sta sotto, a 4,79. Appartiene al secondo gruppo la Peugeot 5008, che ha conservato questa caratteristica anche nell'ultima generazione, capace di assicurare tutto lo spazio di cui una famiglia necessita con tre file di sedili a bordo. Quanto al motore, la Casa del Leone lascia aperte parecchie porte tra soluzioni ibride, plug-in ed elettriche.