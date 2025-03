Renault 4 E-Tech Electric, il viaggio continua: i prezzi per l’Italia

Il garage profuma di benzina e ragù. La domenica scivola lenta, tra motori e stoviglie. E lui… torna bambino. Unto di grasso, occhi pieni di stupore. Accanto, papà: mani forti, dure di calli, pazienti come il lavoro. “Passami la chiave”. Cofano aperto, la vecchia Renault 4 respira. Dalle scale, una voce lo richiama al presente. “Fra poco è pronto”. “Sì, amore”. Il cofano si chiude. La chiave non occorre più. I tempi cambiano. Il motore? Un soffio. Il display si illumina. “Dove vuoi andare oggi?”. Le generazioni passano. Il viaggio riprende.