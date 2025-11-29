Renault Clio 2026, design più affilato e 160 CV per cambiare tono al segmento B

In un momento in cui il segmento B continua a reggere il peso del mercato europeo, ma ha perso quasi tutta la sua fantasia, la nuova Renault Clio si presenta più affamata che mai. Il costruttore francese ha riscritto il modello concependolo come un'utilitaria ormai stanca di chiedere il permesso. Lo si intuisce già dal frontale, caratterizzato da una griglia più profonda e da fari incastonati in una cornice nera che li fa risaltare e irrigidisce lo sguardo.