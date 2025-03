Renault Espace, scatta l’ora del restyling

Arrivederci monovolume. Il nuovo Renault Espace è un SUV che non guarda indietro. Solo avanti, con 5 o 7 posti per chi viaggia sul serio. Una ventata d’aria fresca nel segmento D, con un design più moderno, tanto comfort e una dotazione tecnologica da prima della classe. Insieme a Rafale, più sportivo e pensato per chi ama le emozioni al volante, il nuovo Espace risponde invece a chi cerca spazio, praticità e sostanza.