Symbioz, il SUV compatto e versatile che concentra il meglio di Renault

A prima vista sembra una compatta come tante, e invece Renault Symbioz sorprende. Agile in città, nasconde un salotto per cinque e un bagagliaio degno di un segmento superiore. È tipo quella borsetta che, pur piccola, contiene di tutto: elegante fuori, geniale dentro. Per usare un pizzico di ironia, è la “falsa magra” delle auto! Ogni dettaglio invita a chiedersi: “In che modo riesce a racchiudere molto in così pochi cm?”.