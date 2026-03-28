Skoda Octavia 2026, l’equilibrio tra coppia e risparmio: il diesel non teme rivali

Pubblicato: 28 Marzo 2026 17:15

Fare la voce grossa non è necessario se hai tutto ciò che serve per avere successo. Sottoposta al restyling, la Skoda Octavia di quarta generazione, tra i modelli diesel di maggiore fortuna in Italia anche a febbraio 2026, sembra aver raggiunto la piena maturità. I designer boemi hanno lavorato di fino affinché la carrozzeria, sia berlina sia wagon, assumesse un'impronta solida a terra, e la missione può dirsi completata, con linee pulite sotto le quali si nasconde un contenuto tecnologico da prima della classe.
Auto diesel Skoda
Foto di Manuel Magarini

Manuel Magarini

Giornalista automotive

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.