Skoda Octavia 2026, l’equilibrio tra coppia e risparmio: il diesel non teme rivali

Fare la voce grossa non è necessario se hai tutto ciò che serve per avere successo. Sottoposta al restyling, la Skoda Octavia di quarta generazione, tra i modelli diesel di maggiore fortuna in Italia anche a febbraio 2026, sembra aver raggiunto la piena maturità. I designer boemi hanno lavorato di fino affinché la carrozzeria, sia berlina sia wagon, assumesse un'impronta solida a terra, e la missione può dirsi completata, con linee pulite sotto le quali si nasconde un contenuto tecnologico da prima della classe.