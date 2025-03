Smart svela il nuovo SUV da città, com’è fatto

Chi l'avrebbe mai detto: smart – quella delle mini-auto tutte curve e parcheggi impossibili risolti in mezzo secondo – ora tira fuori un SUV. E non uno qualsiasi: la smart #5 è la più grande mai fatta dal marchio. Ha più spazio, più muscoli e pure tanta testa, perché è 100% elettrica e fatta per macinare chilometri, non solo semafori. C’è tutto quello che serviva per farle cambiare pelle, senza dimenticare le sue origini urbane. È un salto in avanti, ma con il logo sempre bene in vista.