Suzuki Ignis, la compatta giapponese riparte dall’elettrico

A un certo punto il grande salto verso l’elettrico sarebbe dovuto arrivare. Per la sua prima compatta a batteria destinata ai mercati internazionali, Suzuki non ha inventato nessun nome inedito, ma si è affidata a uno caro agli automobilisti: Ignis. Presentata online, la nuova generazione abbandona il motore a combustione interna, ma rinnova la vocazione cittadina dei giorni migliori. Dall’estate del 2027 potrà essere acquistata in Europa, mentre in altri mercati toccherà attendere.