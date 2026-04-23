Toyota Hilux, il pick-up cambia le carte: ora è solo ibrido e più tecnologico

Fango, rocce e carichi impossibili hanno forgiato la Toyota Hilux per quasi sessant'anni. Dal lancio in Giappone nel 1968, il pick-up ha venduto oltre 27 milioni di unità, costruendosi una fama di "indistruttibile" che lo ha portato dal Polo Nord ai vulcani islandesi. Adesso, però, è il momento di lasciarsi il passato alle spalle: la nona generazione fa un drastico balzi in avanti come robustezza e raffinatezza tecnologica.