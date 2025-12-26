Toyota Yaris, il segmento B è ancora suo: potenza e tecnologia avanzata

A buon intenditor poche parole. Solo nel mese di novembre la Toyota Yaris ha totalizzato oltre 3.000 immatricolazioni in Italia, occupando la quinta posizione nella classifica dei modelli più venduti. L'aggiornamento presentato nel 2024 ha avuto il ritorno positivo sperato in termini di percezione da parte del pubblico, che dal lancio dell'attuale generazione nel 2020, non ha mai smesso di farle sentire tutto il proprio appoggio. A conti fatti, l'approccio conservativo osservato dalla Casa nipponica ha allungato il ciclo di vita di una produzione centrale nel segmento B lungo il continente europeo.