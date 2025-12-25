Toyota Yaris Cross, il SUV compatto che non perde quota nel mercato italiano

Passano gli anni, la concorrenza aumenta. Eppure, la Toyota Yaris Cross resta lassù, tra i modelli più venduti sul mercato italiano, dove ha chiuso in terza posizione il mese di novembre del 2025, alle spalle soltanto della Fiat Panda e della Dacia Sandero. Seppur abbia perso l'effetto novità, la produzione giapponese stringe i denti e non smette di mettere i piedi in testa alla concorrenza, costretta a inseguire una formula ibrida che da decenni fa ormai rima con la Casa stessa, lungimirante nell'intuirne il potenziale.