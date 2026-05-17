Volkswagen ID. Polo GTI, la prima compatta elettrica ad alte prestazioni: quanto costa
Il palcoscenico del Nürburgring ha tenuto a battesimo una svolta storica per la Casa di Wolfsburg. A mezzo secolo esatto dal debutto della prima Golf con la sigla delle tre lettere leggendarie, debutta la nuova Volkswagen ID. Polo GTI, il primo modello compatto totalmente elettrico a fregiarsi del badge sportivo più famoso del marchio. La prevendita sul mercato tedesco partirà il prossimo autunno, con un prezzo d'attacco fissato poco al di sotto dei 39.000 euro.