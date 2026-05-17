Volkswagen ID. Polo GTI, la prima compatta elettrica ad alte prestazioni: quanto costa

Pubblicato: 17 Maggio 2026 17:56

Il palcoscenico del Nürburgring ha tenuto a battesimo una svolta storica per la Casa di Wolfsburg. A mezzo secolo esatto dal debutto della prima Golf con la sigla delle tre lettere leggendarie, debutta la nuova Volkswagen ID. Polo GTI, il primo modello compatto totalmente elettrico a fregiarsi del badge sportivo più famoso del marchio. La prevendita sul mercato tedesco partirà il prossimo autunno, con un prezzo d'attacco fissato poco al di sotto dei 39.000 euro.
Auto elettriche Volkswagen
Foto di Manuel Magarini

Manuel Magarini

Giornalista automotive

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.