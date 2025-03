Volkswagen Tayron, il nuovo SUV per il mercato europeo

Spaziosa, versatile, tecnologica: è la nuova Volkswagen Tayron, il SUV pensato per chi reclama il massimo. Sabato 22 e domenica 23 marzo le concessionarie VW aprono le porte per l’Open Weekend dedicato al lancio ufficiale del modello, inedito sul mercato europeo. Con cinque o sette posti, design robusto ma elegante, e la possibilità di scegliere tra diverse motorizzazioni (mild hybrid, diesel e plug-in), la Tayron si presenta come la nuova compagna di viaggio per famiglie e non solo.