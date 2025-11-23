Volkswagen Touareg Final Edition, l’ultimo SUV termico prima della svolta elettrica

Pubblicato: 23 Novembre 2025 10:02

Volkswagen chiuderà il rubinetto dei motori termici sulla Touareg nel 2026. Invece di far calare il sipario in silenzio, la Casa tedesca ha deciso di fare le cose in grande dando in pasto al pubblico la "Final Edition", un modo elegante di dire che è l'ultimo valzer per il SUV tradizionale della famiglia, prima del passaggio al plug-in hybrid o all'elettrico puro. Un passaggio quasi simbolico, ma non per questo timido.
