Freelander 8: rilanciato in Cina il mitico SUV di Land Rover

Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images Presentata la Freelander 8

ll Freelander II, proposto solo nella versione a 5 porte, fu realizzato dal brand Land Rover come erede dell’auto che aveva offerto un nuovo modo di intendere la tecnologia 4×4 nel Vecchio Continente. Il costruttore inglese aveva avuto un successo clamoroso con il primo urban SUV della sua storia e con riferimenti meno marcati nel 2006 aveva portato al debutto la seconda e ultima serie.

La seconda gen non ebbe lo stesso appeal della precedente. La Freelander aveva vinto il premio di Car of The Year 1998, attribuito dal magazine automobilistico inglese What Car?, diventando la 4×4 più venduta dell’intero continente europeo per tutti e cinque i primi anni dalla messa in commercio. Ora in Cina ci vogliono riprovare trasformando il SUV in una gamma di modelli. A causa delle recente crisi che ha investito il Gruppo Jaguar Land Rover (JLR), sotto la gestione di Tata Motors, i vertici hanno scelto di affidare il rilancio del primo modello strategico a Chery.

Nuovi orizzonti

Il colosso cinese specializzato in veicoli elettrici è diventato un punto di riferimento sul mercato locale. Alle nostre latitudini il brand è noto per il legame con l’azienda DR Automobiles, che vanta la fornitura dei componenti per i SUV assemblati in Molise. A luglio 2024 Chery è sbarcata ufficialmente in Italia con i brand Omoda e Jaecoo. Con il marchio Freelander si punta a innovare, ma non mancano richiami alle storiche ammiraglie della Land Rover.

La Freelander 8 è stata presentata al Salone di Pechino 2026. Il fuoristrada è prodotto con batterie CATL e presenta grandi dimensioni. Il look è improntato sulla solidità e rimanda alle linee della Freelander Concept 97, anticipata nei mesi scorsi, con una carrozzeria rialzata dalle forme squadrate. La zona anteriore è caratterizzata da una griglia chiusa, data la propulsione elettrica, e presenta fari rettangolari che enfatizzano l’animo Land Rover.

Impostazione da off-road

La nuova Freelander ha tutte le caratteristiche di un fuoristrada con addirittura le barre sul tetto. Look squadrato e profilo laterale con un montante posteriore obliquo, come le prime due generazioni del modello. Grazie a collaborazioni con leader del settore, come Huawei, l’auto a ruote alte presenta le tecnologie di guida assistita di ultima generazione, sistemi ADS 5 con lidar a 896 linee, che permettono una analisi estremamente dettagliata della strada.

La Freelander 8 sta svolgendo gli ultimi test prima della produzione ufficiale. La vettura svelata a Pechino dispone di un nuovo sistema i-ATS, creato per la guida più estrema, grazie a sensori e telecamere. Il fuoristrada può riconoscere il fondo stradale e adattare automaticamente assetto e trazione per affrontare le diverse condizioni del terreno sino all’off-road più ostico. La plancia presenta un display centrale sospeso affiancato da una strumentazione completamente digitale. Gli interni sono caratterizzati da sedili posteriori configurabili in più modi, rendendo la vettura comoda per cinque persone.

Costruita sull’architettura modulare chiamata iMax, la Freelander 8 è nata per garantire una versione elettrica, ibrida plug-in e range extender. Vanta un sistema ad alta tensione da 800 volt, che consente rapidi tempi di ricarica. La batteria, sviluppata insieme a CATL, promette ottime performance con picchi di ricarica fino a 350 kW. Dovrebbe arrivare nel 2026 in Cina, mentre una versione destinata all’Europa non è stata ancora annunciata.