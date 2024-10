Brabus 900 Superblack, il nerissimo fuoristrada da 900 cv ispirato a Mercedes

Fonte: Ufficio Stampa Brabus Brabus presenta il nuovo fuoristrada estremo 900 Superblack su base Mercedes-AMG

Anche nel 2024 continuiamo a sognare il meraviglioso Brabus del 2022, un fuoristrada che esalta la tradizione: il colore nero, il prezzo extra-lusso e la potenza di 900 cavalli.

Da quando Brabus è stata fondata nel 1977, il colore nero ha caratterizzato numerose leggendarie supercar della Manufaktur di Bottrop. Per il 45° anniversario del più grande specialista indipendente che offre modifiche estetiche, componentistiche e motoristiche per le autovetture Mercedes-Benz, Smart e Maybach, c’è ora un nuovo modello pronto nella Brabus Monochrome Design Series, che celebra questa tradizione in ogni dettaglio. Brabus 900 Superblack è basato sull’attuale Mercedes-AMG G 63: un fuoristrada ad alte prestazioni con dotazioni di equipaggiamento particolarmente esclusive.

Il motore del nuovo fuoristrada potente

L’auto estrema presentata da Brabus per il suo 45° anniversario nel 2022, monta un otto cilindri con una cilindrata maggiorata di 4,5 litri e due turbocompressori, è in grado di erogare la potenza di 662 kW/900 CV e produce una coppia massima di 1.250 Nm, limitata nel veicolo a 1.050 Nm per proteggere la trasmissione. Ci sono solo poche auto sportive che possono eguagliare l’accelerazione di questa supercar a trazione integrale che pesa più di 2,5 tonnellate. L’auto passa infatti da 0 a 100 km/h in soli di 3,7 secondi, eccezionale per un fuoristrada, tanto quanto la velocità massima limitata fino a 280 km/h.

Il modello speciale completamente nero affascina visivamente con la versione Brabus Widestar dallo stile sorprendente, che presenta una serie di componenti in carbonio e ruote forgiate hi-tech Brabus Monoblock Z Platinum Edition da 24 pollici. La combinazione del colore nero con accenti sportivi in ​​​​carbonio continua anche negli esclusivi interni in pelle pregiata Brabus.

Il modello speciale da 900 cavalli

Il modello speciale Brabus 900 Superblack colpisce non solo per il suo aspetto emozionante e le dotazioni esclusive, ma soprattutto per le elevate prestazioni nella sua forma più pura. Si tratta di un modello che, sebbene abbia due anni di età, si distingue anche nei confronti di fuoristrada più moderni, come quello in arrivo ICH X K2.

Il 900 nella denominazione del modello rivela che questo fuoristrada è alimentato dal motore Brabus 900 Rocket V8 biturbo a cilindrata maggiorata. È stato progettato sulla base del motore dell’auto dello stesso settore di Mercedes, il G 63. Per un fuoristrada potente, tradizionale e spazioso come il Brabus 900 Superblack, l’ispirarsi a Mercedes è una soluzione intelligente e azzeccata: la Casa tedesca, infatti, è nota per lo spazio che offre, come l‘auto modificata da Vanspeed e il rispetto della tradizione, come indicato dalla scelta di mantenere i nomi tradizionali.

Il Superblack 900 di Brabus, inoltre, non si limita all’ispirazione ma si concentra su dettagli nuovi e bellissimi, tipici del proprio brand. Uno di questi è l’attenzione allo stile, come per esempio un coperchio motore Brabus in fibra di carbonio rossa che lo rende anche piacevole alla vista.

Il preparatore tedesco è riuscito a lavorare per aggiungere 315 CV in più rispetto al motore di base, questo rivela ancora una volta quella che è la filosofia dell’azienda, ovvero riuscire a ottenere più potenza attraverso più cilindrata, una filosofia che ha avuto successo per decenni. In questo caso, la cilindrata del motore biturbo a otto cilindri, quattro valvole, è aumentata da 3.982 cc di serie a 4.407 cc.

Riuscire a dare al motore Brabus più aria e più carburante gioca un ruolo importante, non basta aumentare la cilindrata. A tal fine, gli ingegneri hanno sviluppato uno speciale sistema di aspirazione dell’aria per il quale sono state integrate due prese d’aria nella griglia del radiatore in carbonio a vista sul lato sinistro e destro. La griglia sfoggia un logo Brabus illuminato. L’alimentazione del carburante viene potenziata di conseguenza con speciali pompe ad alta pressione.

Il sistema di induzione forzata svolge anche un ruolo estremamente importante nell’aumento delle prestazioni. I turbo di serie vengono sostituiti con due turbo speciali Brabus e producono una pressione di sovralimentazione massima di 1,4 bar. Gli ingegneri specializzati dell’azienda tedesca hanno dotato l’impianto di scarico di tubi più grandi con un diametro di 76 millimetri, catalizzatori metallici e speciali filtri antiparticolato della benzina. Il guidatore può attivare una nota di scarico V8 particolarmente potente semplicemente con il tocco di un pulsante sulla console centrale.

Gli specialisti di elettronica di Brabus hanno anche calibrato l’elettronica del motore come parte del complesso aggiornamento. Le nuove mappe per l’iniezione, l’accensione e il controllo della pressione di sovralimentazione sono state create conducendo dei test specifici elaborati. Ciò garantisce un’erogazione di potenza ottimale e il rispetto dei severi standard di emissione. L’otto cilindri potenziato offre un’esperienza di guida straordinaria. E così il nuovo fuoristrada estremo Brabus 900 Superblack offre le prestazioni di un’auto sportiva purosangue su strada.