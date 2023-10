Il motore ibrido

Toyota ha aumentato la potenza e le prestazioni del powertrain Full Hybrid-Electric - per una scelta più ampia in termini di motorizzazioni grazie all'introduzione del propulsore Hybrid 130 – ed è anche riuscita a incrementare l'efficacia degli avanzati sistemi di sicurezza attiva e assistenza alla guida, ma non è tutto.

Il marchio, per la sua Yaris, ha anche introdotto una nuova digital experience. Tra le novità troviamo un digital cockpit personalizzabile, un sistema multimediale più potente e intuitivo, connettività facile ed immediata e, per la prima volta, una digital key per aprire e avviare la macchina. La nuova Toyota Yaris Hybrid 2024 è costruita in Europa per i clienti europei, consolida ulteriormente la reputazione del marchio nella progettazione e ingegnerizzazione di auto compatte.

La gamma completa

Yaris Hybrid 2024 è disponibile in gamma con due differenti motorizzazioni e 6 allestimenti. Innanzitutto il propulsore "Hybrid 115" è abbinabile agli allestimenti Active e Trend, che non presentano aumenti di listino rispetto alla gamma 2023, nonostante siano state introdotte numerose novità di prodotto.

La Active è l’allestimento di ingresso, ma già completo di tutti gli equipaggiamenti più importanti, che infatti presenta il Toyota Safety Sense di ultima generazione aggiornabile OTA, il climatizzatore automatico, il sistema multimediale Toyota Smart Connect con schermo da 9" e smartphone integration wireless Apple Carplay e Android Auto, gli specchi esterni regolabili e riscaldabili elettricamente.

Segue a listino la versione Trend che, oltre agli elementi appena citati, aggiunge anche i cerchi in lega da 16", il digital cockpit con schermo da 7", i fari a LED anteriori e posteriori, i fendinebbia e i vetri privacy posteriori.

Il propulsore "Hybrid 130", invece, è disponibile in combinazione agli allestimenti Lounge, GR Sport e Premiere Edition. In particolare, tutte queste varianti presentano di serie il nuovo sistema multimediale Toyota Smart Connect con schermo da 10,5", dotato di smartphone integration wireless e navigatore cloud-based. Completa la nuova user experience il digital cockpit da 12,3", anch'esso di serie con la nuova motorizzazione.

Al vertice della gamma Yaris troviamo l’allestimento Lounge, che presenta equipaggiamenti da segmento superiore, quali gli interni in misto pelle, wireless charger, il climatizzatore automatico bi-zona, i cerchi in lega da 17 pollici, Smart Entry & Start, l’Ambient lighting a LED.

Segue poi la variante sportiva dell’icona Yaris, quella denominata GR Sport che noi tutti conosciamo e che è è stata sviluppata seguendo la scia del successo di Toyota Gazoo Racing nel motorsport. Si distingue per dettagli unici come i cerchi in lega lavorati da 18 pollici, gli interni con sedili sportivi in pelle e Ultrasuede, i loghi GR sui sedili, sulla carrozzeria e sul volante, la verniciatura caratteristica bi-tone.

Fonte: Ufficio Stampa Toyota

E non finisce quindi, perché Toyota ha previsto anche una Premiere Edition, in edizione limitata, che verrà venduta infatti solo per un periodo di tempo limitato, che corrisponde esattamente all’epoca del lancio commerciale della nuova gamma Yaris Hybrid 2024.

Possiamo dire che rappresenta l'offerta più completa in termini di equipaggiamenti e che è disponibile con la nuova, esclusiva verniciatura bi-tone "Neptune Blue", oltre a essere caratterizzata da equipaggiamenti di assoluto rilievo come l’Head-Up Display, il nuovo impianto audio premium JBL a 9 altoparlanti, la Digital Key app-basedl, i cerchi in lega da 17 pollici pregiati e caratterizzati da un design unico ed esclusivo, il Blind Spot Monitor e i sensori di parcheggio con frenata automatica.

Listino prezzi

Veniamo chiaramente a uno degli aspetti che interessa maggiormente la clientela, ovvero i prezzi di listino della nuova gamma Yaris Hybrid 2024, per la quali gli ordini sono appena stati aperti. Innanzitutto possiamo dire che si parte da 24.100 euro per la variante Active Hybrid 115, fino ad arrivare a un massimo di 31.700 euro per la GR Sport e la Premiere Edition nella variante Hybrid 130.

Il listino prezzi dell’allestimento Trend in versione Hybrid 115 rimane di 25.750 euro, che possono scendere fino ad arrivare a soli 22.000 euro grazie allo sconto promozionale di lancio previsto da Toyota oggi, che è pari a 3.750 euro in caso di permuta o rottamazione e finanziamento Toyota Easy Next. Lo sconto promozionale quindi si può applicare a tutte le combinazioni di motorizzazione e di allestimento che troviamo attualmente in gamma.

E non è ancora tutto, perché la Casa – in occasione dell’apertura degli ordini della sua nuova gamma Yaris – ha deciso di proporre ai clienti anche una nuova offerta di finanziamento Toyota Easy, incentrata sulla versione Active Hybrid 115, che prevede il pagamento di 48 rate da 149 euro ciascuna, con un anticipo da 5.700 euro, una proposta conveniente per chi è interessato.

Infine, ultima proposta – ma non per importanza – prevista dal catalogo Toyota per la nuova Yaris è quella del noleggio (altra opzione molto considerata negli ultimi tempi dagli utenti che hanno bisogno dell’auto nuova) all-inclusive KINTO One, che si basa su un piano da 36 canoni da 249 euro IVA esclusa, con un anticipo di 3.900 euro, sempre IVA esclusa.

La nuova gamma Yaris Hybrid 2024 è ordinabile già da oggi, come abbiamo detto, e le prime consegne del modello sono previste già a partire dal mese di gennaio 2024. Tutti i clienti interessati non potranno farsi scappare una simile occasione per portarsi a casa un’auto, la Yaris, che – come sappiamo – ha fatto la storia del brand e che in Italia, ma anche in tutta Europa, è diventata una sorta di “brand nel brand”, grazie al successo ineguagliabile ottenuto sin dal momento del lancio della prima generazione, avvenuto ormai quasi 25 anni fa, nel 1999.