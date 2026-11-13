Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Getty Images Nella fabbrica Ford di Valencia spazio anche alla Geely EX5

La conquista dell’Europa da parte dei costruttori cinesi passa sempre più spesso attraverso fabbriche già esistenti, alleanze industriali e produzione locale. L’ultimo esempio arriva da Geely, che ha scelto lo stabilimento Ford di Almussafes, vicino a Valencia, per costruire la sua prima automobile europea. Sarà la EX5, SUV elettrica già commercializzata anche in Italia, ad aprire questa nuova fase. Le prime attività produttive sperimentali partiranno a metà 2027, mentre la produzione in serie è programmata per il 2028. Il progetto coinvolgerà anche altri modelli e potrebbe trasformare profondamente il futuro di uno degli impianti automobilistici più importanti della Spagna.

La produzione europea comincia dalla Spagna

La scelta della EX5 non è casuale. Geely punta su una vettura già presente nei mercati europei, evitando di affidare l’avvio della produzione locale a un prodotto completamente inedito. A confermare il programma è stato Zack Zhang, responsabile prodotto del marchio in Europa e amministratore delegato di Geely Germany.

Il manager ha indicato una fase pilota dalla metà del prossimo anno, necessaria per preparare l’avvio industriale vero e proprio nel 2028. Successivamente arriverà una seconda SUV, ancora da presentare ufficialmente, il cui debutto sarebbe ormai vicino.

L’operazione nasce dalla collaborazione con Ford, che detiene il 66% della joint venture, mentre Geely controlla il restante 34%. Lo stabilimento spagnolo continuerà a produrre la Kuga, affiancandole progressivamente nuovi modelli dei due costruttori.

Dal 2028 sono previste anche una Ford Bronco destinata all’Europa e una crossover multienergia disegnata dall’Ovale Blu e sviluppata insieme al partner cinese. L’obiettivo è soprattutto industriale: Almussafes dispone di una capacità teorica di 500.000 veicoli all’anno, ma attualmente ne utilizza meno di un quarto. Aumentare i volumi significa distribuire i costi su un numero maggiore di automobili e rendere più sostenibile l’attività produttiva.

Dodici novità in due anni

La produzione spagnola rappresenta soltanto una parte della strategia. Geely vuole infatti ampliare rapidamente la propria presenza commerciale, passando dagli attuali quattro modelli a sedici entro il 2028. Oggi la gamma comprende l’elettrica E2, proposta con un prezzo d’ingresso inferiore a 20.000 euro, la EX5, la plug-in hybrid Starray EM-i e la Monjaro EM-i, presentata al Salone di Parigi nell’ottobre 2026.

Nel 2027 sono attese sei novità: una SUV grande, una di dimensioni medie, due compatte e altrettante berline. L’anno successivo arriveranno altri sei modelli, tra cui una SUV di segmento D, una media, tre compatte e una citycar.

Un’espansione particolarmente rapida, che consentirebbe al marchio di presidiare fasce di mercato molto differenti. La presenza di modelli elettrici e ibridi ricaricabili permetterebbe inoltre di rispondere alle diverse esigenze degli automobilisti europei.

Resta da capire quali vetture saranno effettivamente costruite in Spagna e quali continueranno, almeno inizialmente, ad arrivare dagli stabilimenti cinesi. Il programma annunciato riguarda infatti l’ampliamento della gamma, non necessariamente la produzione locale di ogni modello.

Dazi e Made in Europe, perché Geely vuole produrre vicino ai clienti

L’ambizione di Geely va ben oltre la fabbrica di Valencia. Secondo Zhang, entro il 2030 il gruppo potrebbe arrivare a costruire in Europa la maggior parte delle automobili vendute nel continente, limitando progressivamente le importazioni dalla Cina.

A spingere verso questa scelta sono soprattutto le nuove condizioni commerciali. I dazi europei sulle elettriche cinesi incidono sulla competitività dei modelli importati, mentre dal primo dicembre entrerà in vigore un tetto di 350.000 unità annue per le importazioni di ibride dalla Cina, destinato ad aumentare del 6% ogni anno a partire dal secondo.

Un altro elemento decisivo riguarda le regole Made in Europe, che collegano gli incentivi alla presenza di produzione e componenti locali. Per Geely, quindi, assemblare automobili nel Vecchio Continente potrebbe non bastare. Anche i fornitori cinesi potrebbero essere spinti ad aprire attività europee, seguendo i costruttori e contribuendo ad aumentare il contenuto locale delle vetture. Una trasformazione che coinvolgerebbe non soltanto le fabbriche automobilistiche, ma l’intera catena di approvvigionamento.