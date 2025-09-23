Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Geely Arriva in Italia Il nuovo SUV Geely EX5

I top brand cinesi sembrano gli unici in grado di primeggiare in un industria dell’automotive sempre più in affanno. L’Europa con i suoi diktat green ha steso un tappeto rosso ai player con gli occhi a mandorla che avevano una lunga esperienza nella filiera delle batterie. Il Gruppo Geely è nato nel 1997 a Hangzhou, nel Zhejiang. Insieme a BYD Auto, Chery Automobile e Great Wall, negli ultimi anni in un Paese in forte crescita, ha registrato un boom con pochi precedenti storici. Il Gruppo, considerato il grande successo, ha diviso in due la produzione: Geely per il segmento mass e il brand Lynk & Co (in joint venture con Volvo) per il segmento premium. Ora i vertici per alzare l’asticella vogliono estendere le loro trame commerciali nel Vecchio Continente, in particolar modo in Italia.

L’esordio di Geely alle nostre latitudini arriva con due modelli interessanti: la crossover 100% elettrica EX5 e il SUV ibrido plug-in Starray EM-i. Il Gruppo cinese può contare su un know-how importante, gestendo Volvo, Lotus, Polestar, Lynk & Co e il 50% di Smart. L’obiettivo è trovare un equilibrio tra proposte alla portata di tutti e dotazioni tecnologiche di alto spessore. Con una rete commerciale di estrema qualità gestita da Jameel Motors Italia, diretta dall’ex Ford, Toyota e Jaguar Land Rover Marco Santucci, c’è da aspettarsi una notevole crescita.

Il lancio della Geely EX5

Il SUV full electric di segmento D presenta le seguenti dimensioni: lunghezza 4.615 mm, larghezza 1.901, altezza 1.670 e un passo di 2.750 mm. L’abitacolo è spazioso e concepito per cinque passeggeri che amano il confort. Il bagagliaio vanta di base 461 litri, che passano a 1.877 abbassando gli schienali della seconda fila. Sotto al cofano della EX5, montato all’anteriore, c’è un pacco batteria da 160 kW (218 CV) e 320 Nm di coppia, che garantisce una accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi (7,1 nella versione Launch Edition).

Il SUV tocca una velocità massima di 175 km/h. La batteria al litio-ferro-fosfato di tipo short blade presenta una capacità di 60 kWh e offre un’autonomia dichiarata di 430 km (425 per la Launch Edtion). In corrente continua, la ricarica veloce schizza dal 30 all’80% in soli 20 minuti. La Geely EX5 monta cerchi da 18”, con sospensioni MacPherson all’anteriore e multilink al posteriore. Non mancano i gruppi ottici full Led anteriori e posteriori, sensori luce e pioggia, specchietti richiudibili elettricamente, maniglie a filo carrozzeria, griglia anteriore attiva, abbaglianti automatici, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, telecamera a 360°. L’abitacolo è curato con rivestimenti di similpelle e sulla plancia spicca una strumentazione digitale da 10,2”, l’infotainment da 15,4” con connettività wireless per Apple CarPlay e Android Auto, la ricarica a induzione per gli smartphone.

Le caratteristiche della Geely Starray EM-i

La bestseller Starray è lunga 4.670 mm, larga 1.900, alta 1.705 e ha un passo di 2.777 mm. Il powertrain ibrido plug-in può contare su un 1.5 aspirato da 100 CV, associato da un’unità elettrica da 160 kW (218 CV). Il SUV copre lo 0 a 100 km/h in 8 secondi e raggiunge una top speed di 170 km/h. Sotto al cofano c’è una potente batteria Lfp con una capacità di 18,4 kWh, per un’autonomia di 83 km in modalità full electric e di 943 km complessivi. La dotazione ADAS è completa e la garanzia è di sei anni, ma per i primi clienti non si esclude una estensione a vita. I prezzi sono i seguenti:

Geely EX5 218 CV 60 kWh Pro: 38.900 euro

Geely EX5 218 CV 60 kWh Launch Edition: 41.900 euro

Geely Starray EM-i Pro: 34.900 euro

Geely Starray EM-i Launch Edition: 34.900 euro

Il colosso cinese si è posto l’obiettivo di diventare un punto di riferimento anche in Italia. Il nostro è un mercato difficile e la sfida ad altri brand premium non è scontata. Sul piano del design i modelli proposti sono all’avanguardia e non manca una ottima rete dei servizi pre e post-vendita. A ottobre, in concomitanza del lancio di EX5 e Starray DM-i, saranno operative già 15 concessionarie sul nostro territorio. Un numero destinato a espandersi nel prossimi anni.