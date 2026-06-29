Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Renault Renault integra Google Gemini su OpenR Link: debutta l’AI in auto

L’intelligenza artificiale entra nell’abitacolo Renault. Gemini, l’assistente IA di Google, viene progressivamente introdotto su tutti i veicoli della Marca dotati del sistema multimediale OpenR Link. Un cambiamento concreto nel modo in cui si interagisce con la propria auto durante la guida. Il vecchio Google Assistant va in pensione, e al suo posto arriva qualcosa di decisamente più capace.

Assistente AI

Gemini costituisce un grande passo avanti rispetto agli assistenti vocali tradizionali disponibili a bordo dei veicoli. Grazie all’intelligenza artificiale di Google, permette di comprendere il contesto conversazionale e l’intenzione degli utenti, trattare richieste complesse e condurre conversazioni spontanee e continue. Il punto chiave è proprio questo: la spontaneità. Con i vecchi assistenti vocali, chi non aveva memorizzato le frasi esatte da pronunciare si ritrovava spesso a ripetere il comando. Con Gemini, il conducente può esprimersi liberamente, senza dover memorizzare frasi specifiche.

C’è anche una modalità più avanzata in arrivo: la funzionalità Gemini Live consentirà di conversare in modo fluido e continuo, interrompere l’assistente in qualsiasi momento, fare più richieste consecutive senza dover ripetere “Hey Google” e persino cambiare lingua durante lo svolgimento della conversazione.

Integrazione completa

A differenza della versione disponibile tramite Android Auto, Gemini integrato ad OpenR Link consente di controllare direttamente alcune funzioni del veicolo come climatizzazione, navigazione, radio e impostazioni oltre di usufruire dei dati dell’auto, come l’autonomia dei veicoli elettrici quando si programmano i percorsi. Le interazioni svolte nel veicolo si possono ritrovare anche su altri dispositivi connessi allo stesso account Google, garantendo così la continuità dell’esperienza. La conversazione avviata in macchina non finisce quando si parcheggia.

L’introduzione di Gemini è iniziata dal 15 giugno in tutti i Paesi in cui è presente Renault, con un aggiornamento completamente gratuito che avviene da remoto tramite la connettività nativa dei veicoli, senza necessità di passare in officina. Il sistema è compatibile con tutta la gamma europea, dalla Twingo alla nuova R4 e-Tech.

Semplice e avanzato

Permettendo di effettuare azioni complesse tramite comandi vocali e riducendo la necessità delle interazioni touch, Gemini limita la distrazione del conducente che non distoglie mai lo sguardo dalla strada, semplifica l’accesso alle varie funzioni dell’auto e migliora il comfort nell’utilizzo quotidiano.

Gli esempi pratici riportati da Renault danno un’idea concreta di come funziona nella vita reale. Dire “fa freddo, alza la temperatura” basta per far intervenire automaticamente il climatizzatore. Oppure, con Gemini Live attivo, si può chiedere alla propria auto di inventare una storia per i bambini seduti nei sedili posteriori, o di aggiornare sui risultati delle partite di calcio della sera prima. Il sistema risponde sia alle domande aperte che gli vengono poste, sia alle richieste di informazioni generali, articoli riportati sui mass media e notizie di attualità.

Al lancio Gemini sarà in grado di gestire tredici lingue, tra cui l’italiano, con un’implementazione progressiva per tutti gli utenti. Il sistema è pensato per migliorare nel tempo grazie agli aggiornamenti over-the-air, senza passaggi in officina. In pratica, l’auto che si guida oggi sarà un po’ più intelligente domani, senza che l’utente debba fare nulla.