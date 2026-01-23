Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Genesis, il brand premium del gruppo Hyundai nato a Seul nel 2015, ha annunciato ufficialmente il suo debutto nel mercato italiano. Dopo il lancio avvenuto nel 2021 in Germania, Regno Unito e Svizzera, il marchio coreano ha scelto l’Italia come tappa fondamentale della sua espansione europea, riconoscendo nel nostro Paese un mercato caratterizzato da un’elevata sensibilità per il design e da forti aspettative verso l’eccellenza del segmento di fascia alta.

La visione di Genesis, sintetizzata nel motto “Disruption, Refined”, punta a rompere gli schemi del lusso tradizionale attraverso un approccio consapevole e misurato. Al centro di questa filosofia si colloca il concetto di “Son-nim” (ospite di riguardo), che trasforma il cliente in un invitato d’onore, garantendo un’ospitalità unica che parte dagli showroom per arrivare a ogni dettaglio del prodotto. Il debutto commerciale avverrà in primavera con l’apertura dei primi due showroom a Padova e Roma, a cui ne seguiranno altri due entro la fine dell’anno, con l’obiettivo di coprire il territorio nazionale entro il 2028.

Tre vetture elettriche, si parte da queste

Per conquistare il pubblico italiano, Genesis schiera una gamma composta da tre modelli d’eccellenza, tutti basati sulla filosofia stilistica “Athletic Elegance” e sull’armonia spaziale definita “Beauty of White Space”. La prima vettura protagonista di questo nuovo capitolo è la Genesis GV60, un C-SUV compatto e sportivo lungo 4,54 metri. Si tratta di un concentrato di tecnologia avanzata, essendo la prima auto al mondo a offrire il riconoscimento facciale e biometrico per l’accesso e l’avvio del veicolo. La GV60 si distingue per vari dettagli particolari, a partire dalla Crystal Sphere, un selettore del cambio sferico che ruota e si illumina all’accensione. Inoltre, grazie all’architettura a 800 Volt permette ricariche ultrarapide (10-80% in 19 minuti) e offre potenze che arrivano a 490 CV nella versione Performance AWD.

Salendo di segmento, la Genesis Electrified GV70 si propone come un D-SUV spazioso e versatile di 4,72 metri. Dotata di un powertrain bimotore da 490 CV e 700 Nm di coppia, è capace di scattare da 0 a 100 km/h in soli 4,4 secondi. Questo modello è un pioniere dell’intelligenza artificiale applicata alla guida grazie all’Auto E-Terrain Mode, che riconosce automaticamente la superficie stradale per ottimizzare trazione e comfort. L’abitacolo è dominato da un display panoramico OLED da 27 pollici che crea un ambiente digitale fluido e immersivo.

L’ammiraglia della gamma è la Genesis Electrified G80, una berlina di rappresentanza lunga 5,14 metri pensata per chi cerca un’eleganza fuori dal tempo. Con una potenza di 370 CV e trazione integrale, la G80 trasforma ogni viaggio in un’esperienza di calma assoluta, supportata dall’Active Road Noise Cancellation, un sistema che annulla i rumori esterni tramite onde sonore contrarie. La stabilità e la manovrabilità sono garantite dalle quattro ruote sterzanti, mentre la batteria da 94,5 kWh assicura un’autonomia fino a 570 km.

Spazio al motorsport

L’impegno di Genesis in Italia non si limita alla mobilità stradale. Il 2026 vedrà il brand protagonista sul circuito di Imola nel Campionato Mondiale Endurance (WEC) con la hypercar GMR-001 del team Genesis Magma Racing. Questa anima sportiva troverà presto riscontro commerciale con l’arrivo della GV60 Magma, il primo modello ad alte prestazioni destinato al mercato europeo. Come dichiarato da Francesco Calcara, CEO di Genesis Italia, il brand approda nel Bel Paese per offrire una “quintessenza della qualità coreana” abbinata a un’attenzione maniacale per il dettaglio e lo stile.