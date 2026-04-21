Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Genesis Genesis, via agli ordini in Italia

Genesis, brand nato a Seul nel 2015, ha aperto gli ordini sul mercato italiano. Dopo il lancio in Germania, Regno Unito e Svizzera, il marchio coreano vuole farsi spazio nel Belpaese, puntando su vetture con un design distintivo in un segmento pieno di competitor di qualità.

I tre modelli Genesis pensati per affrontare con stile le nostre strade presentano powertrain full electric: i SUV GV60, Electrified GV70 e la berlina Electrified G80 sono disponibili in tre allestimenti: Pure, Premium e Luxury. L’obiettivo della Casa asiatica è rompere gli schemi del lusso europeo con un approccio innovativo. Il cliente interessato viene trattato come un invitato d’onore, riprendendo la filosofia di “Son-nim” (ospite di riguardo), che verrà introdotto in un mondo premium diverso dal solito.

Lusso al giusto prezzo

Genesis ha previsto un listino di partenza di 56.400 euro per la GV60, di 69.900 euro per la Electrified GV70 e di 81.800 euro per la Electrified G80. Già inaugurato il primo showroom a Padova, presso Ferri Auto in Via Venezia 69/A, mentre il secondo aprirà nella Capitale entro la fine dell’estate, e altre aperture sono programmate nei mesi successivi. Charles Fuster, responsabile del brand Genesis in Italia, ha dichiarato:

“L’avvio dell’ordinabilità segna l’ingresso concreto di Genesis nel nostro Paese e conferma la volontà di costruire una presenza solida. Questi tre modelli interpretano in modo diverso la stessa idea di lusso contemporaneo, sempre riconoscibile nel linguaggio di design Athletic Elegance e in un’attenzione al dettaglio che privilegia equilibrio e comfort”.

Le vetture della gamma Genesis sono coperte dal programma 5-Year Care Plan, che comprende la garanzia di 5 anni (con chilometraggio illimitato), la manutenzione programmata gratuita nelle officine del marchio e assistenza stradale 24/7 in tutta Europa. Oltre agli aggiornamenti gratuiti per infotainment, navigatore e software di bordo.

Proposte per tutti i gusti

Partiamo dalla Genesis GV60, commercializzata con un propulsore single e dual motor, con potenze da 229 a 490 CV e una batteria da 84 kWh (per un’autonomia fino a 561 km). Il SUV è proposto con cerchi da 19″ di serie, vetri posteriori oscurati, specchietti ripiegabili elettricamente, schermo OLED da 27″, ricarica wireless per gli smartphone, portellone elettrico e vernice pastello. Non mancano gli ADAS con una guida assistita di livello 2.

I prezzi della Genesis GV60 sono i seguenti:

GV60 Pure 229 CV: 56.400 euro

GV60 Premium 318 CV AWD: 66.300 euro

GV60 Luxury 490 CV AWD: 76.500 euro

La Genesis Electrified GV70 è venduta con powertrain dual motor da 490 CV e trazione integrale, associato a una batteria da 490 CV, per un’autonomia di 479 km nel ciclo Wltp. Di serie vi sono i cerchi da 19″, le barre sul tetto anodizzate, il portellone elettrico, vetri posteriori e lunotto riscaldabile, maniglie e griglia frontale cromate. Gli interni sono curati con sedili elettrici rivestiti in pelle, l’autenticazione tramite impronta digitale, la guida assistita di livello 2, il display OLED da 27″ e l’impianto audio da 8 altoparlanti.

I prezzi della Genesis Electrified GV70 sono i seguenti:

GV70 Pure 490 CV AWD: 69.900 euro

GV70 Premium 490 CV AWD: 73.900 euro

GV70 Luxury 490 CV AWD: 78.700 euro

La berlina Genesis Electrified G80 vanta due motori elettrici per una potenza complessiva di 370 CV, abbinati alla trazione integrale e a una batteria da 94,5 kWh, che assicura un’autonomia fino a 570 km (ciclo Wltp). L’allestimento Luxury, l’unico previsto, prevede cerchi da 19″, gruppi ottici anteriori a matrice di LED, modanature e maniglie cromate, sedili in pelle riscaldati e regolabili elettricamente con memorie, display da 27″, climatizzatore bizona, chiave digitale, botola passante per gli sci, sospensioni adattive, guida assistita di livello 2, pompa di calore e modalità one pedal. Prezzo? La GV80 Luxury 370 CV AWD costa 81.800 euro.