Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Hyundai Genesis GV90, potenza senza controllo

Mastodontica, confortevole e tecnologica, la GV90 non teme la concorrenza di Bentley e Rolls-Royce. Il nuovo SUV elettrico del marchio premium di Hyundai è anche potente e curato nei dettagli, strizzando l’occhio a una clientela dal palato fine. Negli Stati Uniti i grandi SUV elettrici di lusso hanno una enorme diffusione, ma Genesis punta anche al mercato europeo.

La GV90 ha tratto ispirazione dal magico vaso coreano moon jar, la ceramica dalla forma tondeggiante e ben proporzionata, creando un look robusto. Il SUV vanta dimensioni imponenti: 5,29 metri di lunghezza, con un passo di 3,25 metri, e può essere dotata di cerchi forgiati da 22 o 24″. Il frontale presenta la classica firma luminosa a due linee del brand, ma la interpreta attraverso i nuovi fari Wing Face Micro Lens Array (MLA).

Le fiancate sono caratterizzate da linee pulite, mentre al retrotreno spiccano i gruppi ottici integrati a filo della carrozzeria. La versione più ricercata la GV90 Neolun, equipaggiata del sistema Neolun Arch Gate, è impreziosita da un montante centrale B nascosto e porte posteriori con apertura controvento, favorendo l’agevole ingresso dei passeggeri. Genesis ha creato una cerniera a doppio movimento che consente alla porta di spostarsi prima verso l’esterno e poi di ruotare per non creare disturbo a quella anteriore.

Potenza esagerata

La piattaforma elettrica eMP, sviluppata per il top di gamma di Genesis, impiega una batteria da 123,5 kWh, la più grande mai equipaggiata su una EV del Gruppo Hyundai. Sotto la carrozzeria sono montati due motori elettrici, uno sull’asse anteriore e uno su quello posteriore, che insieme sprigionano una potenza di 657 CV e una coppia massima di 800 Nm. Il modello a 7 posti offre una autonomia di circa 500 km. La ricarica rapida in corrente continua può arrivare a 350 kW, offrendo la possibilità di passare dal 10 all’80% della capacità in circa 22 minuti.

La GV90 vanta differenziali elettronici autobloccanti su entrambi gli assi, sospensioni pneumatiche a più camere, ammortizzatori a controllo elettronico e sterzo posteriore. Le ruote posteriori possono sterzare fino a 5 gradi, favorendo la maneggevolezza nonostante una lunghezza di 5 metri. Non sono ancora emersi i prezzi né le disponibilità internazionali. La GV90 dovrebbe essere affiancata al lancio dalla versione più esclusiva, la GV90 Neolun First Edition.

Si differenzierà per una verniciatura esterna bicolore, cerchi forgiati da 24″, finiture in lana cashmere ed elementi specifici per abitacolo e carrozzeria. Per la GV90 Neolun First Edition sono previste 3 combinazioni cromatiche: Jaipur Rose con Seychelles Beige, Vik Black con Baena Green e Vik Black con Sonoran Navy.

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Ambiente curato

Per il relax dei passeggeri la GV90 dispone di un pavimento completamente piatto e mette a disposizione tre file di sedili, mentre la Neolun può essere configurata con quattro posti. In questo caso, i sedili anteriori possono ruotare elettricamente di 180 gradi quando il veicolo è parcheggiato, creando un salotto su quattro ruote. Spicca un sistema multimediale con uno schermo OLED da 23,6″, mentre un ampio head-up display da 25″ offre tutte le informazioni necessarie per il conducente. La GV90 rappresenta il primo modello a utilizzare Pleos Connect, il nuovo sistema d’infotainment basato su Android Automotive.

Vi sono inserti in legno naturale, vera pietra, lana cashmere e pelle. L’impianto audio è firmato Bang & Olufsen Premier 3D con 25 altoparlanti, mentre i sedili massaggianti possono contare su 15 celle d’aria individuali. La Neolun Executive Suite offre in più un pavimento in vero legno con riscaldamento radiante, separazione per la privacy, tendine elettriche, frigorifero e tetto Smart Vision Roof a sei zone.