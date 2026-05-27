Genesis, il lusso coreano incontra il golf

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Dalla strada al green, Genesis porta in Italia una nuova idea di lusso automobilistico: discreto, sofisticato e profondamente ispirato all’ospitalità coreana. In un contesto dove il golf diventa simbolo di stile di vita, il brand coreano presenta tre modelli elettrici che raccontano un modo diverso di vivere l’auto premium: GV60, GV70 ed G80.

Il golf come esperienza di stile

Non è un caso che Genesis abbia scelto il mondo del golf come uno dei suoi territori naturali. Il brand è da anni protagonista del PGA Tour e del Genesis Scottish Open, eventi che incarnano perfettamente la filosofia “Son-nim”, il concetto coreano dell’ospite trattato con riguardo assoluto.

Nel golf, come nel design Genesis, conta l’equilibrio. Il gesto preciso, il silenzio, la cura dei dettagli. Tutto ciò si riflette nelle linee “Athletic Elegance”, il linguaggio stilistico del marchio che unisce superfici pulite, proporzioni eleganti e presenza scenica senza eccessi. Genesis non vuole stupire con ostentazione. Preferisce conquistare con la raffinatezza. Un approccio quasi sartoriale, che ricorda l’atmosfera di una clubhouse esclusiva immersa nel verde.

GV60, il SUV elettrico compatto dal carattere sportivo

Genesis GV60 è il modello più dinamico e giovane della gamma. Un SUV compatto premium 100% elettrico che punta su design, tecnologia e piacere di guida. Le sue proporzioni scolpite e atletiche dialogano con dettagli futuristici come la celebre Crystal Sphere, il selettore rotante che si illumina nell’abitacolo trasformandosi quasi in un oggetto di design.

A bordo domina un’atmosfera minimalista ma sofisticata, fatta di pelle Nappa, superfici morbide e tecnologie intuitive. Sul fronte tecnico, GV60 arriva fino a 490 CV con architettura a 800 Volt, autonomia fino a 561 km e ricarica ultra-rapida dal 10 all’80% in appena 18 minuti. Interessante anche l’approccio alla personalizzazione: nove colori carrozzeria, tre tonalità opache e cinque ambienti interni in pelle Nappa.

Electrified GV70, il comfort che incontra la precisione

Electrified GV70 rappresenta probabilmente il punto di equilibrio perfetto della gamma Genesis. È un SUV di segmento D elegante, spazioso e raffinato, pensato per chi vuole viaggiare molto senza rinunciare al comfort assoluto. Il design resta fedele alla filosofia Athletic Elegance, ma qui tutto appare più maturo e sofisticato. Le proporzioni sono solide, il frontale importante ma mai aggressivo, mentre gli interni sembrano costruiti attorno al benessere dei passeggeri.

La tecnologia lavora con discrezione: riconoscimento tramite impronta digitale, Digital Key, retrovisore digitale, i-Pedal e sistemi avanzati di assistenza alla guida convivono in modo naturale con materiali ricercati e una cura quasi maniacale per i dettagli.

Anche qui la scheda tecnica è importante: 490 CV in modalità Boost, batteria da 84 kWh, trazione integrale e autonomia fino a 479 km. La ricarica dal 10 all’80% richiede circa 19 minuti grazie alla piattaforma a 800 Volt. È il SUV pensato per chi ama il viaggio lungo, il weekend fuori città, il silenzio di un trasferimento elegante verso un resort o un campo da golf immerso nella natura.

Electrified G80, il lusso discreto di chi non ha bisogno di apparire

Se GV60 è la più sportiva e GV70 la più versatile, Electrified G80 è la vera ammiraglia filosofica di Genesis. Una berlina elettrica che interpreta il lusso con misura e raffinatezza. Non a caso il claim scelto dal brand è “Il lusso di chi non vuole apparire”. Qui tutto ruota attorno all’esperienza a bordo. L’abitacolo diventa un salotto silenzioso, con sedili relax, materiali premium, illuminazione ambientale e un impianto Bang & Olufsen a 17 altoparlanti che trasforma ogni viaggio in un’esperienza immersiva. La tecnologia non invade mai lo spazio. Accompagna.

I comandi soft touch, le manopole zigrinate, il display OLED panoramico da 27 pollici e i sistemi di assistenza sono integrati con eleganza quasi invisibile. La motorizzazione elettrica sviluppa 370 CV con autonomia fino a 570 km e ricarica ultra-rapida in circa 25 minuti. È un’auto che sembra pensata per chi considera il tempo un lusso vero. Manager, professionisti, appassionati di design e clienti che cercano un’eleganza meno urlata rispetto ai tradizionali marchi premium europei.

Un nuovo lusso, tra Corea e Italia

Genesis arriva in Italia con una visione molto precisa: costruire un’esperienza premium diversa, più umana e meno ostentata. Dopo Padova, il brand aprirà anche a Roma, avviando uno sviluppo progressivo della rete italiana. Genesis sceglie un approccio elegante, con tanta qualità percepita, comfort autentico e l’attenzione quasi artigianale verso il cliente.