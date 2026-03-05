Genesis porta in Europa la sua nuova concept car e anticipa quali sono i piani futuri per il mercato italiano ed europeo in vista del lancio dei nuovi modelli

Genesis ha scelto il Car Design Event di Monaco di Baviera per il debutto europeo di X Gran Equator Concept. Si tratta di un prototipo premiato a livello globale per il suo design unico, con cui i progettisti sono riusciti a fondere un’anima off-road con il tradizionale linguaggio estetico del brand, l’Athletic Elegance. Il debutto europeo della concept conferma l’interesse crescente di Genesis per il Vecchio Continente e, in particolare, per l’Italia, uno dei mercati su cui il brand sembra puntare con maggiore decisione.

Un concept molto interessante

Con X Gran Equator Concept, Genesis declina la sua dimensione premium in chiave inedita, strizzando l’occhio all’off-road sulla scia di altri brand che hanno già esplorato con successo il connubio tra stile ricercato e vocazione da fuoristrada.

È quello che Genesis definisce il suo primo “adventure concept“. Il nome è un omaggio al cavallo Equator, considerato il miglior stallone arabo al mondo. Tra le caratteristiche del prototipo spiccano il design minimalista — che richiama altri modelli Genesis —, il cofano lungo, l’abitacolo slanciato, i passaruota pronunciati e i cerchi da 24 pollici.

All’interno, l’abitacolo unisce quella che il brand chiama architettura analogica con le tecnologie digitali più avanzate, mantenendo uno stile minimalista ben evidente nel cruscotto. Si tratta di un progetto molto diverso da quello della supercar del futuro svelata a fine 2025.

Luc Donckerwolke, Chief Creative Officer di Genesis, ha commentato:

“X Gran Equator Concept è un esercizio di armonizzazione dei contrasti che combina eleganza e robustezza, spirito di esplorazione e comfort raffinato. Rappresenta una composizione di autentiche caratteristiche off-road e lusso senza compromessi, per consentire la scoperta dei paesaggi più suggestivi del mondo”.

Un nuovo impegno per l’Europa

La scelta di portare X Gran Equator Concept in Europa rappresenta una conferma dell’attenzione che il brand rivolge al mercato del Vecchio Continente. Genesis ha recentemente esteso il suo raggio d’azione all’Italia, dove aprirà in primavera showroom a Padova e Roma: in occasione dell’apertura dei listini, i clienti potranno effettuare test drive. Il brand punta anche sulla Francia, sui Paesi Bassi e sulla Spagna.

La gamma del brand, inizialmente, sarà composta da tre modelli. Quello di riferimento è, senza dubbio, il GV60, un C-SUV compatto, caratterizzato da una lunghezza di poco più di 4,5 metri e dal design sportivo. Spazio anche per Electrified GV70, un SUV di segmento D dedicato a chi è alla ricerca di una vettura di dimensioni maggiori.

A completare l’offerta troveremo Electrified G80, la berlina di rappresentanza destinata a diventare un riferimento di Genesis sul mercato europeo. Per ulteriori dettagli sul lancio dei nuovi modelli basterà attendere le prossime settimane. Genesis ha obiettivi ambiziosi e punta a ritagliarsi uno spazio da protagonista sul mercato, proponendo una gamma articolata e completa che sarà poi arricchita con tante novità in futuro.