Il brand premium di Hyundai ha svelato la sua visione di fuoristrada, ispirata alla forza e all’adattabilità. Scopriamo le caratteristiche del Concept Genesis X Skorpio

Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Genesis Genesis X Skorpio Concept in mostra

La straordinaria capacità di adattamento dello scorpione lo rende uno degli animali più resistenti al mondo, in grado di sopravvivere in ambienti estremi. Questo aracnide ha sviluppato una serie di strategie biologiche e comportamentali uniche per dominare scenari straordinari come il deserto. Genesis X Skorpio Concept rispecchia questa filosofia, unendo design, innovazione e un linguaggio stilistico ispirato allo scorpione nero.

Il fuoristrada, presentato a gennaio 2026 nel deserto del Rub’ al Khali negli Emirati Arabi Uniti, rappresenta il primo veicolo Genesis sviluppato appositamente per il contesto off-road. Il design Athletic Elegance vanta una configurazione radicale, nata per coniugare controllo, resistenza e capacità tecniche. La X Skorpio ha ricevuto il Red Dot Design Award 2026, uno dei maggiori e più importanti premi del design mondiale, nella categoria Concept Cars. Il riconoscimento arriva a distanza di pochi mesi dal debutto ufficiale del marchio premium di Hyundai sul mercato italiano.

Nuovi orizzonti

Genesis sta ampliando le frontiere del prodotto stradale, valorizzando la capacità del concept di trasferire l’identità in un ambito speciale, mantenendo i codici stilistici e l’attenzione all’esperienza che contraddistingue il marchio coreano. La gamma per l’Italia vanta già tre modelli: GV60, C-SUV compatto e sportivo dalla forte personalità. Dopo Padova, a settembre il marchio aprirà un nuovo showroom a Roma. Il nome X Skorpio, ispirato allo scorpione nero, enfatizza un design con linee tese e scolpite, mentre l’assetto bilanciato è pronto all’azione richiamando la postura difensiva dello scorpione con la coda sollevata.

Spiccano pannelli protettivi segmentati, che evocano la struttura dell’esoscheletro dello scorpione e rafforzano il look massiccio del concept. Oltre che estetica l’impostazione risponde anche a un’esigenza funzionale, agevolando la sostituzione dei singoli pannelli in caso di incidenti. La Genesis X Skorpio sembra nata per affrontare la Dakar con una sottile presa d’aria sul tetto che aumenta il dinamismo, la forza e la solidità. Non passa inosservata la firma luminosa Two Lines, integrata nei gruppi ottici anteriori e posteriori. La finitura scura, invece, cambia aspetto in base alla luce, mostrando riflessi e sfumature che valorizzano il contrasto tra superfici opache e lucide.

Potenza esagerata

Sotto al cofano trova collocazione un motore V8 da 1.115 CV e 1.152 Nm di coppia, associato a cerchi beadlock da 18 pollici e pneumatici off-road personalizzati da 40 pollici. Completano un pacchetto pronto a qualsiasi sfida un telaio tubolare con roll cage integrata, i freni Brembo Motorsport, e le sospensioni create per garantire controllo e precisione anche sui terreni più difficili. Ogni elemento è funzionale e coerente per l’uso in condizioni estreme.

Per contenere il peso i tecnici hanno scelto una carrozzeria che combina fibra di vetro, fibra di carbonio e Kevlar. L’abitacolo è racing con sedili ergonomici che offrono stabilità e supporto durante le sollecitazioni più intense, con uno schermo scorrevole che può essere collocato al centro durante la guida individuale oppure spostato davanti al passeggero. Charles Fuster, Brand Director di Genesis in Italia, ha annunciato: