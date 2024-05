Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen La Nuova Volkswagen Golf GTI parte da 44.950 euro

La Nuova Volskwagen Golf GTI, a distanza di poche settimane dal suo debutto ufficiale, è ora ordinabile in Italia. L’annuncio relativo all’apertura degli ordini da parte della Casa tedesca per il nostro mercato è appena arrivato, permettendo, quindi, a tutti i clienti interessati di poter completare l’acquisto della nuova evoluzione della compatta sportiva tedesca. La nuova evoluzione della sportiva di Volkswagen è più potente e arriva sul mercato con una dotazione molto ricca.

I prezzi della nuova sportiva

Per il mercato italiano, la Nuova Volkswagen Golf GTI è ora ordinabile con un prezzo di listino di partenza di 44.950 euro. Si tratta di un prezzo leggermente più alto rispetto a quello annunciato per il mercato tedesco (44.500 euro) in occasione dell’avvio delle prevendite in Germania della sportiva. La versione rinnovata della Golf GTI, che riprende le novità della Golf restyling annunciate nei mesi scorsi, sarà presto sulle strade italiane.

Le prime consegne del nuovo modello, infatti, sono programmate per la fine dell’estate. La Golf GTI è già configurabile tramite il sito del costruttore. Questa variante della segmento C tedesca è seconda, in termini di prezzo di listino, solo alla Volkswagen Golf GTE, la versione sportiva con sistema Plug-in Hybrid, attualmente disponibile in Italia con un prezzo di listino di 48.250 euro.

Più potente e più ricca

La Nuova Volkswagen Golf GTI registra diverse novità rispetto al modello precedente, a partire dal motore. Il 2.0 quattro cilindri turbo della compatta sportiva tedesca, infatti, è ora più potente, con la possibilità di garantire fino a 265 CV di potenza (+20 CV rispetto al modello precedente) oltre a 370 Nm di coppia motrice massima, disponibile già a partire da 1.600 giri/min. Il motore è abbinato al cambio DSG a sette marce (con paddle al volante) e spinge la Golf GTI fino a 250 km/h (la velocità massima è autolimitata elettronicamente), con uno 0-100 km/h completato in 5,9 secondi. Le prestazioni confermano il carattere sportivo tipico di tutte le GTI.

All’esterno, la Nuova Volkswagen Golf GTI è dotata di nuovi fari IQ.LIGHT a matrice di LED, con portata incrementata del 15% rispetto al modello precedente. Ci sono, inoltre, i cerchi in lega Richmond da 18 pollici (i cerchi in lega Queenstown da 19 pollici sono optional). All’interno dell’abitacolo, invece, spazio ai sedili sportivi premium con poggiatesta integrati e con il caratteristico motivo a quadri GTI. La dotazione di serie comprende anche pedali in acciaio inox spazzolato, imperiale nero e il Digital Cockpit Pro aggiornato, con pannello da 10,25 pollici.

Da notare anche il sistema di infotainment con display touch da 12,9 pollici che include la possibilità di dialogare con l’assistente vocale IDA, con software basato sull’intelligenza artificiale ChatGPT. Di serie, inoltre, sono inclusi anche il differenziale autobloccante meccanico a controllo elettronico per l’asse anteriore, l’Adaptive Cruise Control e l’Advanced Driver Activity Assist oltre all’IQ.DRIVE con Travel Assist, Side Assist plus e Rear Traffic Alert, al sistema Keyless Go, al Lane Assist e al Park Pilot con sensori di parcheggio anteriori e posteriori. Presente anche una retrocamera, gli specchietti esterni ripiegabili elettricamente e, nell’abitacolo, il caricatore wireless per lo smartphone.