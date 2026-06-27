Il nuovo SUV di segmento C arriva in Italia con un prezzo molto interessante e con tre varianti: è il modello con cui Great Wall punta a conquistare gli italiani

Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Great Wall 3 varianti e prezzi molto interessanti per Ora 5

Ora 5 è una delle novità più interessanti di questo 2026 per il mercato italiano. Si tratta del nuovo modello con cui Great Wall, uno dei principali costruttori cinesi, punta a ritagliarsi il suo spazio sul mercato europeo. Già nelle scorse settimane vi abbiamo parlato di questo SUV di segmento C, analizzandone appieno le caratteristiche. Ora, però, è tempo di entrare nei dettagli. Ora 5 è pronto a ritagliarsi il suo spazio in Italia puntando su una gamma molto articolata e su un prezzo particolarmente interessante.

Tre motorizzazioni tra cui scegliere

Ora 5 è un SUV di segmento C. Il modello è lungo 4,471 metri e ha un passo di 2,72 metri. La capacità di carico è di 422 litri ma con possibilità di arrivare fino a 1.120 litri, abbassando gli schienali posteriori.

Una delle caratteristiche principali del SUV di Great Wall è la gamma di motorizzazioni. A disposizione della clientela, infatti, ci sono tre opzioni che puntano a soddisfare appieno le differenti esigenze dei potenziali acquirenti.

La proposta entry level è rappresentata da un motore benzina da 1.5 litri che può erogare una potenza massima di 160 CV, con una coppia motrice di 270 Nm. Il motore è abbinato a un cambio a doppia frizione e sette rapporti. La vettura accelera da 0 a 100 km/h in 9,3 secondi e raggiunge i 190 km/h.

Ad arricchire la gamma c’è poi la versione Full Hybrid (chiamata dall’azienda Hi2), che utilizza lo stesso motore benzina visto in precedenza ma con il supporto di un motore elettrico, per una potenza combinata di 223 CV e una coppia motrice massima di 476 Nm. La vettura, in questo caso, ha uno 0-100 in 7,7 secondi e arriva a 185 km/h.

La terza opzione è rappresentata, invece, dalla versione elettrica con motore da 204 CV e 260 Nm e con uno 0-100 di 7,7 secondi e 170 km/h di velocità massima. La vettura, in questa sua evoluzione elettrica, può contare su un pacco batterie LFP con una capacità di 58,3 kWh. L’autonomia dichiarata è di 453 chilometri che diventano ben 603 chilometri in città.

La dotazione di serie comprende:

Fari a LED anteriori e posteriori;

Sensori di luce e pioggia;

Cerchi in lega da 18″;

Mancorrenti al tetto;

Griglia anteriore attiva;

Quadro strumenti da 10,25″;

Infotainment da 14,6″ con Apple CarPlay e Android Auto;

Sedili anteriori riscaldati;

Climatizzatore automatico (con pompa di calore per la versione BEV);

Funzione V2L (solo per la versione BEV).

Oltre alla versione base, chiamata Origin, c’è anche una versione Premium che aggiunge elementi come l’impianto stereo da 9 speaker, il portellone elettrico, i sedili anteriori ventilati, il volante riscaldato, le luci ambientali e altro ancora.

I prezzi

Ecco i prezzi di tutte le varianti della nuova Ora 5:

Origin benzina: 26.950 euro;

Premium benzina: 28.950 euro;

Origin Full Hybrid: 28.600 euro;

Premium Full Hybrid: 30.600 euro;

Origin elettrica: 36.000 euro;

Premium elettrica: 38.000 euro.

Il modello è ordinabile nelle concessionarie partner di GWM, che opera direttamente in Italia, senza affidarsi a importatori. Consultando la mappa interattiva disponibile sul sito gwm-eu.com/it è possibile trovare il dealer più vicino. Attualmente, ci sono più di 30 punti vendita sparsi in tutto il territorio nazionale a cui fare riferimento per ordinare la nuova Ora 5.