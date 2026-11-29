Ufficio Stampa Honda

Il programma di auto elettriche Honda destinate alla produzione negli Stati Uniti subisce un drastico ridimensionamento. Eppure, uno dei progetti annunciati lo scorso anno in Giappone sopravvivrà, con il nuovo SUV compatto Alpha che uscirà allo scoperto nella sua veste definitiva il 2 dicembre in India. A poco più di un anno dal debutto del prototipo al Japan Mobility Show di Tokyo, il costruttore ha diffuso alcuni bozzetti della vettura, la cui commercializzazione è prevista nel 2027.

Rispetto alla 0 Saloon e alla 0 SUV, cancellate a marzo, la Alpha nasce con ambizioni commerciali differenti e si rivolge a una clientela dal budget inferiore. Per quanto riguarda il prezzo, sulla stampa indiana si ipotizzano cifre fra 1,6 e 2,5 milioni di rupie, ossia fra 17.000 e 27.000 dollari circa. Chissà se avranno ragione e se un giorno vedremo il modello anche in Europa: Honda non ha rilasciato dichiarazioni in proposito.

Cosa svelano i primi bozzetti

Le immagini diffuse dalla divisione indiana della Honda consentono di farsi un’idea di come gli stilisti giapponesi abbiano adattato le forme del prototipo alle esigenze della produzione in serie. L’andamento orizzontale delle linee conferisce ampiezza al frontale, con una sottile fascia luminosa e il nuovo simbolo della Casa. Piuttosto pronunciati sono i passaruota, delimitati da protezioni scure, e il tetto ha un profilo quasi piatto, a vantaggio dello spazio a disposizione dei passeggeri posteriori.

Dai bozzetti dell’abitacolo emergono due schermi, riservati rispettivamente alla strumentazione e all’infotainment. Sotto il display centrale corre una fila di tasti fisici che dovrebbe consentire al conducente di gestire alcune funzioni direttamente dalla plancia. L’illuminazione ambientale segue il profilo della plancia e prosegue lungo i pannelli delle portiere.

Sul conto della meccanica Honda si è riservata di fornire ulteriori indicazioni. In attesa della presentazione di mercoledì, sulle riviste specializzate indiane circolano già alcune cifre: batterie al litio-ferro-fosfato da 65-75 kWh e un’autonomia nell’ordine dei 450-500 km. Sulla potenza del motore elettrico e sulla velocità di ricarica della batteria, invece, non sono trapelate indicazioni.

Perché Honda ha scelto di produrla in India

A marzo il costruttore giapponese aveva rinunciato a due dei progetti sui quali contava di costruire la propria offerta elettrica in Nord America. Le mutate prospettive del mercato statunitense e la crescente pressione dei produttori cinesi avevano indotto Honda a rivedere i propri piani, ma la Alpha ha avuto una sorte diversa, anche in virtù del Paese in cui verrà costruita.

Dalle linee di montaggio dello stabilimento di Tapukara, nello Stato del Rajasthan, usciranno sia gli esemplari destinati agli automobilisti indiani sia quelli da esportare in Giappone e in altri Paesi. Produrre in loco permetterà a Honda di evitare i dazi applicati alle vetture d’importazione in India e di beneficiare del programma governativo Make in India.

Nel Paese asiatico la crescita della classe media alimenta la domanda di SUV compatti e di dimensioni intermedie. Tuttavia, Honda dovrà vedersela con una concorrenza già piuttosto agguerrita: Hyundai e Maruti Suzuki presidiano il segmento rispettivamente con la Creta Electric e la e Vitara, a cui si aggiungono i SUV elettrici di Tata e Mahindra.