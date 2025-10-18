Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

A distanza di oltre cinquant’anni dalla sua nascita, la Honda Civic si ripresenta al pubblico con un restyling profondo e mirato. Un’evoluzione che non stravolge, ma affina. Una silhouette che si fa più audace, un abitacolo ancora più curato, e un cuore tecnologico che resta fedele all’efficienza senza rinunciare al piacere di guida. La nuova Civic e: HEV, in vendita da ottobre, sarà protagonista del primo porte aperte sabato 18 ottobre, nelle concessionarie ufficiali Honda.

Design più tagliente, anima sempre Civic

Cambia dove serve, e lo fa con personalità. Il restyling della Civic tocca i punti giusti: nuova mascherina frontale, rivisitata in chiave più aggressiva con finiture in nero lucido, paraurti ridisegnato con uno spoiler inferiore in tinta carrozzeria, e gruppi ottici affinati per un frontale deciso, immediatamente riconoscibile.

Spariscono i fendinebbia, ora resi superflui dalla tecnologia dei nuovi fari full LED. Una scelta che alleggerisce il frontale e contribuisce a un look più pulito e moderno. Debuttano anche nuovi cerchi in lega da 18″: grigio scuro opaco per l’allestimento Sport, diamantati su fondo nero per la versione Advance. A completare il quadro estetico, il nuovo colore Seabed Blue, elegante e profondo, prende il posto del precedente Premium Crystal Blue, entrando in gamma accanto alle tonalità più iconiche come Platinum White Pearl, Crystal Black, Sonic Gray e Premium Crystal Red.

Abitacolo rivisto: eleganza e tecnologia

Gli interni alzano ulteriormente l’asticella. Tutti gli allestimenti ora propongono tetto e montanti neri, inserti in cromatura opaca attorno alle bocchette dell’aria e materiali più curati al tatto e alla vista. Il risultato è un ambiente ancora più raffinato, in linea con la qualità che oggi i clienti si aspettano da un’auto del segmento C premium.

Tra le novità funzionali: dalla versione Sport in su è ora disponibile il volante riscaldato, ideale nelle giornate fredde. L’allestimento Advance guadagna inoltre l’illuminazione ambientale e luci nel vano piedi, mentre il quadro strumenti digitale da 10,2 pollici, ora più chiaro e leggibile, è di serie già da Elegance. Non manca il caricatore wireless per smartphone, anch’esso disponibile fin dall’allestimento d’ingresso.

Un ibrido che non conosce compromessi

Sotto il cofano, la Civic resta fedele alla sua filosofia e:HEV full hybrid, che combina il meglio dei due mondi: un motore termico da 2.0 litri, abbinato a due propulsori elettrici, per un sistema fluido, efficiente e sorprendentemente reattivo. I numeri parlano chiaro: 184 CV, 315 Nm di coppia e consumi da riferimento, con una guida sempre silenziosa, pronta e lineare.

L’erogazione è immediata, la sensazione di continuità tra accelerazioni e rallentamenti è tipica dei powertrain ibridi Honda. La trasmissione a gestione elettronica elimina gli strappi e garantisce sempre la modalità di propulsione più adatta alla situazione — elettrica pura, ibrida o termica — senza che il conducente debba intervenire.

Sicurezza attiva al massimo livello

L’intero range è dotato del pacchetto Honda SENSING, tra i più completi della categoria. Il sistema include una nuova telecamera grandangolare ad alta definizione, capace di riconoscere veicoli, ciclisti e pedoni anche in condizioni di scarsa visibilità. La tecnologia lavora in sinergia con un chip di elaborazione rapido, che migliora le prestazioni dei sistemi di assistenza come la frenata automatica d’emergenza e il mantenimento attivo della corsia.

Importante l’estensione del comfort anche alla sicurezza passiva: lo specchietto retrovisore auto-oscurante, prima riservato agli allestimenti alti, è ora di serie anche su Elegance.

Listino prezzi

Tre gli allestimenti disponibili:

Civic 2.0 Elegance – 37.500 euro;

– 37.500 euro; Civic 2.0 Sport – 38.500 euro;

– 38.500 euro; Civic 2.0 Advance – 41.000 euro.

Una proposta completa, che offre contenuti di alto livello già dalle versioni d’ingresso, e una dotazione coerente con il posizionamento.