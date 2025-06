Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Honda Honda Civic Type R: l'edizione finale

La Honda Civic Type R, regina indiscussa delle hot hatch giapponesi, si congeda dal mercato europeo con una serie limitata che sa di tributo e consacrazione definitiva. Si chiama Ultimate Edition, sarà prodotta in appena 40 esemplari numerati e, come ogni addio che si rispetti, lascia dietro di sé una scia di emozioni, passione e un pizzico di rimpianto. Perché no, una Civic così non la vedremo più. E non è affatto detto che l’Italia riesca a portarsene a casa un numero significativo.

Una chiusura d’alta gamma per un modello che, negli anni, ha rappresentato l’ultimo baluardo della sportività analogica, quella vera, fatta di cambio manuale, trazione anteriore e un telaio capace di far impallidire auto ben più blasonate. Niente ibridi, niente filtri emotivi: solo motore, telaio e cuore. Il Vecchio Continente cambia rotta, spinge verso l’elettrico e la Honda prende atto. Con stile.

Bianco Championship, rosso intenso e carbonio vivo

La Ultimate Edition si riconosce subito. La livrea Championship White, omaggio alle origini racing della Casa giapponese, è impreziosita da un tetto nero lucido e grafiche rosse che percorrono la carrozzeria con la stessa aggressività con cui questa Civic ha sempre affrontato i cordoli del Nürburgring. Ma è la fibra di carbonio la vera protagonista: ala posteriore, battitacco, inserti della plancia, tutto in carbonio a vista. Estetica e funzione in un connubio perfetto, come impone la scuola giapponese.

Anche i dettagli non sono lasciati al caso. Sulle portiere, al momento dell’apertura, vengono proiettati a terra il logo Type R e il numero di serie dell’esemplare, quasi a ribadire che no, questa non è una Civic qualunque. È l’ultima, l’unica, la definitiva.

Solo 40 esemplari: la corsa alla collezione è già iniziata

Con appena quaranta unità destinate all’intero continente, la Honda Civic Type R Ultimate Edition è un oggetto da collezione ancora prima di essere immatricolato. Al momento, non si conosce quanti esemplari saranno destinati al mercato italiano – ammesso che ve ne arrivino. Ma è facile immaginare che, una volta aperti gli ordini, la lista d’attesa durerà meno di un giro in pista. I collezionisti già si muovono, i concessionari sono sotto assedio, i forum online impazzano.

E del resto, come si potrebbe resistere all’ultimo canto del cigno di una compatta che ha saputo tenere testa alle migliori del mondo? La Civic Type R ha scritto pagine di storia nelle competizioni turismo, ha frantumato record in pista e ha saputo imporsi come l’anti-Golf GTI per eccellenza, sempre un passo più estrema, più audace, più viva.

Una gift box numerata per suggellare il legame

Honda ha pensato anche ai dettagli affettivi. Ogni Ultimate Edition verrà consegnata con una gift box esclusiva e numerata, contenente tappetini dedicati, telo copriauto su misura e un portachiavi in fibra di carbonio con lo stesso numero di serie della vettura. Un gesto di cura e riconoscenza verso chi ha deciso di salutarla nel modo più nobile: con un investimento e una promessa di amore eterno.

Il futuro? Elettrico

L’uscita di scena della Type R in Europa coincide con l’avanzata del mercato elettrico. Honda, come tutti, deve adeguarsi. Ma il sapore che lascia questa Ultimate Edition è quello di un tempo che si chiude con coerenza, eleganza e fuoco nelle vene. Non un addio sbiadito, ma un arrivederci in piena accelerazione, con il contagiri a fondo scala.