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Ufficio Stampa Honda Appuntamento a febbraio 2027

Dopo il grande successo ottenuto in Giappone, la Honda Prelude Limited Edition arriverà anche in Europa, dove sarà disponibile con alcune caratteristiche esclusive, a partire da febbraio 2027 e, come suggerisce anche il nome, in un’edizione limitata.

Si tratta di una notizia molto interessante anche per gli appassionati italiani. Il modello, infatti, sarà commercializzato anche in Italia e si rivolgerà agli appassionati alla ricerca del mix giusto tra sportività ed eleganza, con una cura dei dettagli e un comparto tecnico elettrificato e ricco di potenzialità.

In arrivo in Europa

La Prelude Limited Edition si prepara al debutto europeo. Il modello potrà contare sull’inedita colorazione Premium Crystal Garnet Metallic, sviluppata dalla Casa per catturare la luce e mettere in risalto le linee, accenti rossi sui paraurti, pinze freno Brembo rosse e cerchi in lega da 19 pollici, caratterizzati da una finitura Black cut.

Nell’abitacolo, invece, la nuova edizione limitata della Casa nipponica potrà contare su interni di pregio con la colorazione bordeaux che sarà dominante. Ci saranno anche cuciture rosse a contrasto per il volante, la console centrale e la plancia (che avrà anche l’emblema Prelude ricamato, un piccolo dettaglio che sottolinea la cura artigianale del progetto).

Ibrida e sportiva

Dal punto di vista tecnico, inoltre, la Prelude Limited Edition mantiene l’avanzato sistema ibrido e:HEV, arricchito dalla tecnologia Honda S+ Shift. Il modello, che conferma la grande attenzione della Casa per le soluzioni ibride, eroga una potenza di 184 CV e può garantire uno scatto 0-100 km/h completato in 8,2 secondi, oltre a una velocità massima di 188 km/h.

Appuntamento al prossimo anno

Ricordiamo che la Prelude è stata presentata lo scorso anno, proponendo uno stile ricercato e contenuti molto interessanti, con linee da coupé sportiva che esaltano il progetto. I dettagli completi relativi alla commercializzazione europea della vettura, come il prezzo e il numero di unità che saranno effettivamente disponibili, arriveranno soltanto nel corso delle prossime settimane.

Come detto in apertura, in Italia, la limited edition sarà disponibile da febbraio 2027. Il prezzo della nuova Limited Edition sarà sensibilmente più alto rispetto al listino del modello base che, attualmente, viene proposto sul mercato italiano a partire da 50.900 euro.

Le immagini della limited edition

Per ammirare da ogni angolazione il modello potete dare un’occhiata al carosello di immagini pubblicato da Honda sul suo account Instagram, che mostra anche le particolari soluzioni che caratterizzano l’abitacolo interno della vettura.

Tomoyuki Yamagami, Large Project Leader della Honda Prelude, ha commentato: