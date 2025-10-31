La Honda ha tolto i veli su quello che sarà a tutti gli effetti il SUV del futuro: un veicolo che dovrebbe vedere la luce nel 2027 e solo in alcuni mercati

Ufficio Stampa Honda Honda 0 α, svelato il SUV del futuro

Il Japan Mobility Show 2025 è diventato l’occasione per Honda per presentare al mondo il suo nuovo prototipo: l’Honda 0 α. Si tratta di una nuova generazione di veicoli elettrici e il prototipo in questione verrà esposto allo stand del colosso nipponico per tutta la durata della fiera, ovvero dal 31 ottobre al prossimo 9 novembre.

Il marchio giapponese ha studiato questa Honda 0 α come un SUV capace di integrarsi alla perfezione sia con gli spazi urbani che quelli naturali. Il modello in questione rappresenta l’entry level di una gamma già completata dalla Honda 0 Berlina e dal SUV Honda 0, a loro volta presentati al CES 2025 a gennaio di quest’anno. Il design è raffinato e l’abitacolo è spazioso, così da offrire un comfort eccellente agli occupanti.

Stile innovativo

Questa vettura incarna alla perfezione l’approccio della cosiddetta Serie 0 di Honda: sottile, leggera e intelligente. Per ora, fa sapere il marchio nipponico, la commercializzazione di questo nuovo modello, prevista principalmente per i mercati giapponesi e indiani, avverrà a partire dal 2027.

Grazie all’approccio stilistico adottato, questa Honda 0 α ha un’altezza ridotta, pur non compromettendo l’altezza da terra. Le proporzioni del veicolo in oggetto sono quelle di un SUV, c’è molto spazio nell’abitacolo offrendo così la possibilità a chi entra nell’auto di poter stare decisamente comodo.

Esteticamente si caratterizza per queste luci frontali lunghe e sottili, che vanno a incorniciare il logo Honda. Nella parte posteriore, invece, l’illuminazione è a forma di “U” e abbraccia il retrotreno dal basso verso l’alto accompagnando la scritta Honda posta al centro. Per il momento le informazioni su questa vettura sono davvero pochissime. Non si conoscono le specifiche, né tanto meno il prezzo. Con molta probabilità questa vettura è destinata a diventare una global car nei prossimi anni, ma staremo a vedere. Molto dipenderà dalla risposta che il pubblico darà alla sua uscita.

Cosa sappiamo degli interni

Per ora sono stati “nascosti” anche gli interni, che verranno probabilmente svelati più avanti. In ogni caso dovrebbero somigliare a quelli che abbiamo visto sulle due sorelle già svelate (Honda 0 Berlina e SUV Honda 0). Insomma un cruscotto tutto o quasi schermo e un volante molto simile per forma alla cloche di un aereo. Per ora l’uscita di questo prototipo è stata accompagnata da un video promozionale, che più che mostrare l’auto, cerca di stuzzicare l’emozione del telespettatore attraverso immagini mozzafiato.

Al netto di tutto però si può intravedere qualcosina anche degli interni dalla clip. Ad esempio sembra esserci all’interno dell’abitacolo una striscia luminosa che attraversa le portiere. Con molta probabilità sarà una striscia LED il cui colore potremo personalizzare in base a ciò che più ci piace. Honda sta provando a costruire il proprio futuro, nonostante un mercato dell’auto che sta vivendo forse il periodo più nero della sua storia. Nei mesi scorsi il colosso giapponese aveva tentato la fusione con Nissan per aiutarsi a vicenda nei confronti delle nuove sfide del mercato, ma alla fine l’accordo è venuto meno durante la fase per così dire “conoscitiva” tra le due aziende. Nonostante questa piccola battuta d’arresto però in casa Honda si continua a lavorare per il futuro.