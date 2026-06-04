Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa GM HUMMER X: caratteristiche inedite

Dai campi di battaglia alle sfide ecologiche il passo è breve negli Stati Uniti. Sono stati svelati due nuovi concept, nati dalla collaborazione tra GM Advanced Engineering, Advanced Manufacturing e lo studio Advanced Design di Pasadena. Il concept HUMMER X è un modello che non è destinato per ora alla produzione, ma diventerà un laboratorio creativo per sviluppare nuove tecnologie a firma GM.

Il concept HUMMER X ruota intorno a quattro principi fondamentali: riconfigurabilità, capacità, comunità e sostenibilità. Il mezzo a ruote alte può cambiare forma, in fase di sviluppo in modo completo, grazie alla tecnologia di produzione flessibile. La FLEX FAB permette una produzione rapida, in piccoli lotti e su richiesta, seguendo un concetto simile alla stampa 3D e partorendo design specifici. Il metallo con stampi specializzati può essere sviluppato in più direzioni, garantendo look accattivanti, bulloni di precisione a vista, in linea con una visione futuristica pur rispettando il patrimonio genetico del major americano.

HUMMER X: elementi estremi

Come spesso accade per i prototipi che anticipano le linee del futuro, i tecnici hanno creato un bolide estremo. Il baricentro basso promette performance da brividi con gli pneumatici Goodyear da 35 a 37 pollici che calzano cerchi beadlock. Non mancano vistose protezioni, gli ammortizzatori Multimatic, i parafanghi rimovibili per affrontare l’off-road più estremo. Gli interni promettono una esperienza digitale immersiva con la scelta di display con una suite di app connesse per collegare i conducenti e i loro veicoli nell’esperienza di viaggio.

L’abitacolo è minimal con gli schienali dei sedili, i poggiatesta e le estremità del cruscotto realizzati con elementi riciclati di veicoli. I componenti sono concepiti per essere smontabili, in modo che i clienti possano scambiarli, condividerli e rimetterli in circolo come parte dell’esperienza di comunità, sposando l’idea di un’economia circolare. Sul concept Hummer si nota lo slogan “il coraggio di perdersi porta a nuove scoperte”,

La nuova strategia elettrica

General Motors ha inaugurato il nuovo studio di design a Pasadena, in California, e ha celebrato l’evento con la presentazione dei concept GMC HUMMER X, disponibili sia in versione pick-up che SUV. La struttura, nell’area di Los Angeles, è completamente integrata, progettata appositamente per la prossima generazione di concept e soluzioni per la mobilità.

Con la tecnologia full electric nel giro di 10 anni il brand americano ha cambiato pelle. L’inaugurazione dello studio in California è stata accompagnata dalla visione rivoluzionaria dei concept HUMMER X pick-up e SUV che reinventano il significato di mobilità. Brian Smith, direttore uscente dello studio GM Advanced Design di Pasadena, ha dichiarato:

“Ogni grande concetto nasce da una convinzione. La nostra era questa: il coraggio di perdersi ci porta a nuove scoperte. Il team si è unito attorno al mantra di lavoro ‘Non portare via nulla se non fotografie, non lasciare nulla se non impronte’, e ha lasciato che questa filosofia guidasse ogni decisione. Non è solo uno slogan, è l’essenza del progetto.”

Persino l’ex governatore repubblicano della California, Arnold Schwarzenegger, ha contribuito a garantire una nuova immagine al costruttore. La H1 full electric, creata come esemplare unico per l’attore, nel 2017 aveva due unità elettriche per una potenza complessiva di 490 cavalli e anticipò la produzione del GMC Hummer EV.