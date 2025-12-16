Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Tre allestimenti e una motorizzazione per la Hyundai Bayon 2026

La gamma Hyundai registra un’importante novità per il mercato italiano: debutta, infatti, la Nuova Hyundai Bayon Model Year 2026. Si tratta di un aggiornamento importante per l’Urban SUV della Casa coreana che, anche grazie a un prezzo accessibile, punta a ritagliarsi uno spazio da protagonista del mercato delle quattro ruote in Italia. Andiamo a scoprire novità e prezzi del modello appena svelato da Hyundai.

Le novità

La Hyundai Bayon in versione 2026 arriva sul mercato con il motore benzina 1.0 T-GDi da 90 CV, con omologazione Euro 6E-Bis. Il motore può essere abbinato al cambio manuale a 6 rapporti oppure al cambio automatico a doppia frizione DCT a 7 rapporti. Viene confermato, inoltre, il design distintivo dell’Urban SUV, arricchito da una firma luminosa orizzontale. Da segnalare, però, l’introduzione di nuovi paraurti ridisegnati. All’interno dell’abitacolo c’è il sistema di navigazione con display touch da 10,25 pollici e supporto ad Android Auto, Apple CarPlay e servizi Bluelink, con aggiornamenti OTA. Spazio anche per i sistemi di sicurezza e assistenza alla guida Hyundai SmartSense. Ricordiamo che la Casa coreana ha da poco annunciato il debutto anche della nuova versione della Tucson Plug-in Hybrid.

Prezzi e allestimenti

Con il Model Year 2026, il listino prezzi della Hyundai Bayon registra alcune novità. Alla base della gamma c’è sempre la versione XTech che viene ora affiancata dagli allestimenti Business ed Exellence. Tutte le versioni sono abbinate al già citato benzina da 90 CV. Per quanto riguarda i prezzi, si parte da XTech, che arriva sul mercato italiano a partire da 22.800 euro. Di serie, l’allestimento base include un quadro strumenti LCD con cluster digitale, sistema di navigazione con touch screen da 10,25 pollici con Bluelink, aggiornamenti OTA e integrazione Apple CarPlay e Android Auto. Questa versione include i sistemi di assistenza Hyundai SmartSense, per una guida più sicura.

La gamma comprende poi l’allestimento Business, con prezzi da 24.200 euro. Per chi sceglie questa versione di Bayon ci sono i cerchi in lega da 16 pollici, i fari anteriori Full LED con firma luminosa Seamless Horizon oltre al Cluster Supervision digitale da 10,25 pollici. Di serie troviamo anche i sensori di parcheggio posteriori, la griglia anteriore Glossy Black. Per i clienti più esigenti, Hyundai propone l’allestimento Exellence, disponibile a partire da 27.600 euro e, quindi, con un costo extra di 3.400 euro rispetto alla versione Business. Questa versione va a integrare la versione Business proponendo una dotazione arricchita che comprende i cerchi in lega da 17 pollici, i fari posteriori a LED, il clima automatico e anche il sistema Smart Key con Start Button. Presente, di serie, anche il caricatore wireless per smartphone. A completare l’allestimento troviamo la presa USB posteriore oltre al retrovisore interno elettrocromico (E.C.M.), Smart cruise control (SCC) e i sensori di parcheggio anteriori.

Al momento, Hyundai non ha ancora comunicato l’apertura degli ordini per questo modello. I clienti interessati alla Bayon, però, possono valutare la promo di dicembre 2025 dedicata alla versione MY 2025, ordinabile con un anticipo di 3.530 euro e rate da 109 euro al mese. Per maggiori dettagli sulla promo e sull’apertura degli ordini della versione MY2026 è possibile fare riferimento a una concessionaria Hyundai.