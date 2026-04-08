Il nuovo prototipo di pick-up firmato da Hyundai presenta delle caratteristiche all’avanguardia e ha fatto capolino nell’Auto Show di NY

Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Hyundai Frontale Hyundai Boulder Concept

La kermesse newyorkese ha rappresentato per Hyundai la vetrina ideale per ingolosire gli americani nel panorama dei pick-up 2.0. Hyundai è pronta a ritagliarsi uno spazio importante nel segmento dei pick-up, uno dei più amati sul mercato a stelle e strisce. Il concept promuove la piattaforma “body on frame”, con telaio a longheroni dei classici fuoristrada e rappresenterà, entro il 2030, il primo pick-up midsize del brand coreano in Nord America.

La Hyundai Boulder Concept vanta lo stile tipico di un SUV con un design verticale a due volumi, ma con una reale capacità di traino/trasporto. Promette di essere in grado di affrontare anche l’off-road più impegnativo, trainando carichi pesanti e ingombranti. La realizzazione del Boulder è stata portata avanti dal team di Hyundai Design North America, con sede nel sud della California. Questo studio di design è stato sviluppato per soddisfare le esigenze degli appassionati di fuoristrada e per attrarre una clientela che vuole andare oltre il classico concetto di pick-up.

I punti di forza

Il mezzo a ruote alte squadrato vanta pneumatici da 37 pollici, angoli d’attacco anteriori e posteriori ottimizzati per affrontare anche gli ostacoli più difficili. L’”Art of Steel” di Hyundai conferisce forza, mentre la flessibilità dell’acciaio mostra un linguaggio di bellezza scultorea. Pensato per avventure estreme, a bordo, gode di tutte le tecnologie necessarie per arrivare alla meta. Spicca un sistema digitale avanzato che funge da assistente off-road, offrendo la possibilità al conducente di scegliere le traiettorie migliori nei passaggi più ardui.

Grazie a un’eccellente visibilità, con ​​doppi finestrini fissi superiori in stile safari, l’abitacolo è luminoso e offre la possibilità di ammirare ogni dettaglio. Le portiere offrono una maggiore capacità di carico laterale sia per la prima che per la seconda fila di sedili. Non manca un portapacchi a basso profilo, con cinghie in acciaio tra le barre longitudinali, per accrescere le capacità di carico. L’intera carrozzeria del Boulder risplende grazie a una brillante finitura Liquid Titanium.

Ufficio Stampa Hyundai

Si spalancano nuove frontiere

Il brand Hyundai sta vivendo un ottimo stato di salute e vuole espandere la sua presenza in Nord America. Il management della Casa di Seul ha collegato il Boulder a una strategia commerciale che porterà 36 nuovi veicoli in Nord America entro il 2030. Randy Parker, Presidente e CEO di Hyundai Motor North America, ha dichiarato:

“Lo sviluppo di un robusto pick-up di medie dimensioni rappresenta un’importante opportunità di crescita per Hyundai negli Stati Uniti. I veicoli con telaio a longheroni svolgono un ruolo centrale in questo mercato e vediamo una chiara opportunità di offrire ai clienti una nuova alternativa che rispecchi il loro modo di lavorare, esplorare e vivere. Il concept SUV Boulder testimonia il nostro approccio a questo segmento e come stiamo sviluppando con cura il nostro pick-up di medie dimensioni, ponendo al centro le esigenze e le aspettative dei clienti statunitensi”.

Oltre a essere sviluppato per il mercato statunitense, verrà progettato e costruito in America, forgiato con acciaio statunitense prodotto da Hyundai. Lo stile e le proporzioni audaci faranno impazzire i clienti che guidano pick-up, strizzando l’occhio a una nuova generazione di appassionati e lavoratori.