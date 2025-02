Fonte: Ufficio Stampa Hyundai La gamma Hyundai per neopatentati è ricca di opzioni

Hyundai è un punto di riferimento del mercato italiano, in particolare per i neopatentati alla ricerca di una nuova auto. Come previsto dalle modifiche introdotte al Codice della Strada, infatti, chi ha conseguito la patente da meno di tre anni può oggi accedere a una scelta più ampia di modelli. La gamma di vetture della Casa coreana include diverse opzioni molto interessanti, con anche la possibilità di puntare su soluzioni elettriche o ibride. Vediamo i dettagli completi in merito.

Una Hyundai per tutti i gusti

Uno dei principali punti di forza della gamma Hyundai è rappresentato dalle tante opzioni a disposizione della clientela. Il brand è presente in diversi segmenti di mercato, garantendo ai potenziali clienti la possibilità di scegliere, facilmente, il modello più adatto alle proprie necessità. Anche per i neopatentati c’è quest’opportunità. Il nuovo Codice della Strada offre più opzioni per i neopatentati con la gamma Hyundai che si rivela ricca di modelli per chi ha conseguito da poco la patente. Complessivamente ci sono 10 modelli, con la possibilità di scegliere tra svariate motorizzazioni in modo da individuare la versione giusta. Si parte da city car e SUV ultra-compatti e si arriva fino a modelli di segmento C.

I modelli disponibili

Per i neopatentati, Hyundai propone svariati modelli a partire dal nuovo Inster, il city SUV completamente elettrico che può garantire una potenza di 97 CV e un’autonomia che, in città, arriva a 518 chilometri. Da segnalare anche la possibilità di puntare su Kona, crossover compatto disponibile sia in versione elettrica che in versione Full Hybrid, con una gamma ricca di varianti per soddisfare tutte le esigenze.

Il terzo modello da tenere in considerazione è un’icona della gamma Hyundai: per i neopatentati, infatti, c’è la possibilità di puntare su Tucson, proposto in una variante con motore diesel arricchito da un sistema Mild Hybrid. Ci sono anche altre opzioni elettriche come la IONIQ 5 e la IONIQ 6, che possono offrire, rispettivamente, fino a 570 chilometri e fino a 614 chilometri di autonomia (nel ciclo WLTP).

La gamma Hyundai per neopatentati propone anche la Bayon, soluzione ideale per chi è alla ricerca di un Urban SUV con anche la possibilità di sfruttare la convenienza del GPL (ma è disponibile anche una variante Mild Hybrid con motore benzina da 100 CV). Spazio anche per due icone della gamma come la i10 e la i20, disponibili con motorizzazioni benzina, GPL e benzina Mild Hybrid.

Per chi preferisce una vettura un po’ più grande, invece, c’è sempre l’opzione della i30, disponibile anche con la variante i30 Wagon, con carrozzeria station wagon e tanto spazio disponibile a bordo. In questo caso, per i neopatentati c’è la possibilità di puntare su due motorizzazioni: 1.0 T-GDI (anche mild-hybrid 48V) e 1.5 T-GDI 48V.

L’offerta della Casa coreana è, quindi, molto articolata con modelli elettrici, ibridi e anche motorizzazioni GPL, in alternativa alle soluzioni benzina e diesel (disponibili anche in versione Mild Hybrid). La gamma va ad occupare varie fasce di prezzo, permettendo ai clienti di poter valutare con precisione il modello da prendere andando a considerare motorizzazione, caratteristiche del veicolo, dotazione di serie e, naturalmente, il budget a disposizione.