Ufficio Stampa Hyundai Hyundai propone quattro SUV per un'estate on the road

Per un’estate on the road all’avventura, in mare o in montagna, è possibile scegliere un SUV, sfruttando un assetto rialzato e, per i percorsi più complicati, anche la trazione integrale. Nel corso degli ultimi anni, diversi brand hanno scelto di rafforzare la propria gamma SUV, con modelli destinati a vari segmenti di mercato. Tra questi, una posizione di primo piano viene ricoperta da Hyundai. La Casa coreana, infatti, ha costruito una gamma completa e ricca di opzioni, sia in termini di modelli che di motorizzazioni, ed è oggi in grado di offrire agli automobilisti italiani diverse opzioni utili per affrontare una vacanza on the road e percorsi outdoor.

Tutti i modelli della gamma SUV di Hyundai puntano a soddisfare le esigenze dei clienti, anche garantendo tanta tecnologia a bordo, con display centrali ad alta risoluzione e compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto wireless, navigazione connessa e aggiornamenti OTA. Ci sono anche i sistemi Hyundai SmartSense per maggiore sicurezza. Per un SUV in grado di affrontare ogni avventura, Hyundai propone modelli come Tucson, Santa Fe, la compatta Kona oltre alla IONIQ 5. Andiamo a scoprire tutte le caratteristiche della gamma.

Una gamma ricca di opzioni

Hyundai, anno dopo anno, è riuscita a costruire una gamma completa con SUV in grado di soddisfare tutte le esigenze degli automobilisti. Tra i modelli di riferimento troviamo Tucson che, con le sue versioni Full Hybrid e Plug-in Hybrid con trazione integrale HTRAC, può garantire ottime prestazioni su ogni tipo di fondo, grazie anche a modalità specifiche per la guida sulla sabbia, sulla neve e su strade fangose. Il modello aggiunge anche un vano bagagli molto capiente (fino a 616 litri per la versione ibrida) e mette a disposizione anche motorizzazioni con sistema Mild Hybrid a 48V benzina e diesel. La versione Plug-In, invece, può toccare i 90 chilometri di autonomia in elettrico.

Un altro modello di riferimento per Hyundai è Santa Fe, grazie anche all’abitacolo modulare, alla possibilità di ospitare fino a 7 persone e al bagagliaio ai vertici del segmento (fino a 711 litri VDA nella configurazione a 5 posti) oltre che alla possibilità di includere nell’equipaggiamento un gancio di traino. Anche in questo caso, è possibile sfruttare la trazione integrale HTRAC e varie modalità di guida, per adattare il comportamento della vettura a differenti terreni. Tra le motorizzazioni troviamo un’opzione Full Hybrid (2WD e 4WD) e una Plug-in Hybrid a trazione integrale.

Ufficio Stampa Hyundai

Anche in elettrico

Hyundai punta anche sull’elettrico. Un esempio arriva da Kona, modello recentemente aggiornato con una nuova versione e disponibile con diverse motorizzazioni (benzina, Mild Hybrid e Full Hybrd) oltre che in una versione Electric con 510 chilometri di autonomia. Con i suoi 4,35 metri di lunghezza, Kona rappresenta la soluzione giusta per chi è alla ricerca di un modello compatto ma in grado di offrire un’esperienza d’uso da vero SUV. Da non dimenticare, inoltre, è IONIQ 5, realizzato su piattaforma E-GMP con architettura a 800 Volt e dotato di una batteria da 84 kWh, che può garantire fino a 570 chilometri di autonomia. Il modello offre un passo lungo (pari a 3 metri) e l’Universal Island scorrevole, per il massimo comfort a bordo. C’è anche la funzione V2L per ricaricare altri dispositivi esterni.