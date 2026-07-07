Hyundai rinnova la propria offerta GPL con una gamma dedicata

Hyundai offre 5.000 km in omaggio su Kona, Bayon e i20 in versione GPL. Con il finanziamento Plus, rate a partire da 75 euro e vantaggi fino a 5.200 euro

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Ufficio Stampa Hyundai

Luglio porta una nuova promozione sul fronte GPL. Si chiama “I primi 5.000 km te li offre Hyundai“ l’iniziativa con cui la Casa coreana propone Kona, Bayon e i20 in versione GPL a condizioni vantaggiose tramite finanziamento Hyundai Plus: senza quella formula, il contributo sui primi chilometri non si applica.

I dettagli del bonus

Con un contributo destinato ai rifornimenti di GPL, pari a circa 5.000 km di percorrenza, i primi mesi di utilizzo pesano meno. Il beneficio vale 300 euro, cifra che Hyundai collega al prezzo medio del GPL rilevato a maggio 2026. Il bonus non cambia la natura della promo, ma rende subito leggibile il risparmio promesso. Hyundai prova a colpire anche sul dopo, cioè sui pieni da fare una volta usciti dalla concessionaria ed è lì che il GPL conserva buona parte della sua convenienza.

Già costruita intorno ai costi di esercizio, la proposta commerciale risulta quindi ancora più appetibile in questo mese. Del resto, il GPL piace soprattutto ai conducenti che in auto ci salgono ogni giorno e devono contenere la spesa alla pompa. Nonostante oggi tutto debba sembrare futuristico anche quando ci si ferma alla stazione di servizio, la scelta promette di fare felici parecchi italiani.

I modelli in promozione

Il modello vetrina dell’incentivo è la Kona GPL XTech, disponibile con motore turbo 1.0 e cambio manuale a partire da 139 euro al mese per 35 mesi con finanziamento Hyundai Plus. Aderendo al finanziamento il prezzo della Kona scende a 22.150 euro, contro un listino di 27.350 euro, pari a un vantaggio cliente complessivo di 5.200 euro. L’iniziativa prevede un anticipo di 7.463 euro e una rata finale pari al valore futuro garantito di 13.401,50 euro.

La dotazione dell’allestimento XTech comprende cerchi in lega da 16 pollici, luci a LED, Smart Key con avviamento a pulsante, retrocamera, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, quadro strumenti digitale da 12 pollici e sistema Connected Car Navigation Cockpit. All’interno i principali sistemi di assistenza alla guida della famiglia Hyundai SmartSense sono pronti a intervenire per ogni necessità.

Più compatta e accessibile, la Hyundai i20 GPL Connectline entra nel piano con una rata da 75 euro al mese per 35 mesi. Abbinata al finanziamento, la i20 GPL Connectline arriva a 17.250 euro, per un vantaggio cliente complessivo di 5.000 euro. Tra gli equipaggiamenti figurano cerchi in lega da 16 pollici, strumentazione digitale da 10,25 pollici, navigazione con touchscreen da 10,25 pollici, servizi Bluelink, aggiornamenti Over-The-Air, Apple CarPlay e Android Auto.

Spazio infine alla Bayon GPL XTech, proposta da 85 euro al mese per 35 mesi. In tal caso il prezzo della Bayon con finanziamento è di 18.200 euro, sempre con un vantaggio cliente complessivo di 5.000 euro. Il SUV urbano offre navigatore da 10,25 pollici, servizi Bluelink, aggiornamenti OTA, connettività smartphone e un pacchetto completo di sistemi Hyundai SmartSense.

Alla fine del contratto, il cliente può scegliere se sostituire l’auto con una nuova Hyundai, tenerla pagando il valore futuro garantito oppure restituirla. La promozione resta valida per tutto luglio e conferma la volontà del marchio di presidiare anche le alimentazioni tradizionali a basso costo. Meno acclamato dell’elettrico, il GPL risulta ancora efficace in termini di costi.