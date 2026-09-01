La Hyundai i20 Model Year 2027 introduce il nuovo sistema Next Generation eCall con connettività 5G per migliorare sicurezza e assistenza

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Hyundai Hyundai i20: la compatta si aggiorna per l'Italia

In un mercato sempre più affollato e competitivo, Hyundai continua a puntare con decisione sulla i20. La compatta coreana, protagonista di una crescita del 16% nel primo semestre del 2026 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, si presenta ora in veste rinnovata con il Model Year 2027, un aggiornamento che punta soprattutto su sicurezza, connettività e valore dell’offerta.

Non si tratta di una rivoluzione, ma di un’evoluzione mirata. Hyundai ha scelto di intervenire su uno dei punti più importanti per gli automobilisti moderni: la tecnologia a bordo. Il risultato è una i20 che mantiene inalterate le caratteristiche che ne hanno sostenuto il successo commerciale, introducendo però nuove soluzioni pensate per rendere più sicura e connessa la vita quotidiana al volante.

Debutta l’eCall con tecnologia 5G

La novità più significativa della Hyundai i20 MY2027 è l’introduzione del Next Generation eCall con connettività 5G. Il sistema rappresenta l’evoluzione della chiamata automatica di emergenza già presente sulle vetture moderne e consente una comunicazione più rapida e precisa con i servizi di soccorso in caso di incidente o situazione critica.

Grazie alla nuova architettura di connettività, la trasmissione dei dati diventa più efficiente, migliorando la qualità delle informazioni inviate ai centri di emergenza e contribuendo a ridurre i tempi di intervento. Un aggiornamento che conferma l’attenzione di Hyundai verso la sicurezza attiva e passiva, settore nel quale la tecnologia assume un ruolo sempre più centrale.

Motore benzina o GPL, fino a 90 CV

Sotto il cofano non cambiano le formule che hanno accompagnato la carriera commerciale della compatta coreana. La gamma continua infatti a ruotare attorno al collaudato 1.0 T-GDI da 90 CV, disponibile sia in versione benzina sia nella variante alimentata a GPL.

Chi sceglie il motore a benzina può abbinarlo al cambio manuale a sei marce oppure alla trasmissione automatica 7DCT a doppia frizione, mentre la versione GPL resta disponibile esclusivamente con il cambio manuale. Una scelta che permette alla i20 di mantenere un’offerta versatile, capace di soddisfare sia chi cerca costi di gestione contenuti sia chi privilegia il comfort della trasmissione automatica.

Tre allestimenti per esigenze diverse

La struttura della gamma resta articolata sugli allestimenti Dark Line, Connectline e Prime. La Connectline rappresenta il cuore dell’offerta e include già una dotazione particolarmente completa. Tra gli equipaggiamenti figurano il quadro strumenti digitale da 10,25 pollici, il sistema di navigazione con display touchscreen della stessa dimensione, Apple CarPlay e Android Auto, oltre ai servizi connessi Bluelink.

Sul fronte della sicurezza non mancano i principali sistemi Hyundai SmartSense, tra cui la frenata automatica d’emergenza con riconoscimento di veicoli, pedoni e ciclisti, il mantenimento attivo della corsia, il riconoscimento dei limiti di velocità e il monitoraggio dell’attenzione del conducente.

La Dark Line aggiunge invece una caratterizzazione estetica più sportiva grazie ai dettagli in nero lucido, al tetto a contrasto e ai particolari scuri presenti sia all’esterno sia nell’abitacolo. Con il MY2027 arriva inoltre una novità importante: per la prima volta questo allestimento può essere abbinato anche al cambio automatico 7DCT.

Prime guarda al segmento superiore

Al vertice dell’offerta si posiziona la i20 Prime, pensata per chi cerca una compatta ricca di contenuti. Rispetto alla Connectline introduce cerchi in lega da 17 pollici, fari Full LED, gruppi ottici posteriori a LED, vetri oscurati e specchietti ripiegabili elettricamente.

All’interno trovano spazio climatizzatore automatico, illuminazione ambiente, caricatore wireless per smartphone e una serie di dettagli che elevano la percezione qualitativa dell’abitacolo.

Prezzi da 19.900 euro

Uno degli aspetti più interessanti dell’aggiornamento riguarda il listino. Hyundai ha infatti deciso di mantenere invariato il posizionamento della i20. La gamma parte da 19.900 euro per la Dark Line con motore 1.0 T-GDI da 90 CV e cambio manuale. Per la stessa versione con trasmissione automatica 7DCT servono invece 21.400 euro.

La Connectline è proposta da 22.250 euro, mentre la top di gamma Prime parte da 23.750 euro e raggiunge i 25.250 euro nelle configurazioni più complete. Con il MY2027 Hyundai non cambia la formula della i20, ma la rafforza. Più tecnologia, maggiore attenzione alla sicurezza e una gamma ben articolata sono gli ingredienti scelti dal costruttore coreano per continuare a giocare un ruolo da protagonista nel segmento B europeo.