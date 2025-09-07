Hyundai i20 N Line Carbon: design esclusivo e anima sportiva in edizione limitata

Hyundai festeggia i dieci anni del brand N con la i20 N Line Carbon, serie speciale da 500 esemplari che al look esclusivo unisce un prezzo competitivo

Foto di Manuel Magarini

Manuel Magarini

Giornalista automotive

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Pubblicato: 7 Settembre 2025 11:01

Hyundai i20 N Line Carbon: design esclusivo e anima sportiva in edizione limitata
Ufficio Stampa Hyundai
La Hyundai i20 N Line Carbon celebra i dieci anni del marchio N

Non tutti i compleanni meritano festa, questo sì. Dieci anni fa Hyundai accendeva il marchio N, la divisione nata per dare forma alla parte più sportiva e istintiva della casa coreana, e per l’occasione arriva la i20 N Line Carbon, una serie speciale che mette insieme numeri ridotti – appena 500 esemplari – e una veste estetica inedita, risaltando il carattere della compatta di segmento B. La ricorrenza diventa così il pretesto per un’operazione diversa dalla solita livrea celebrativa: il costruttore ha scelto di lavorare su dettagli di carrozzeria e interni, introducendo elementi in carbon look e un tetto nero a contrasto che rendono la i20 più grintosa senza snaturarne l’anima.

I prezzi

I prezzi di listino partono da 25.990 euro, comprensivi delle dotazioni superiori alla N Line standard per un valore stimato superiore ai 2.000 euro, mentre la formula Hyundai Plus porta la soglia a 21.690 euro con anticipo di 6.900 e rate mensili da 120 per 35 mesi. Sebbene la base resti quella della N Line con cerchi da 17 pollici e terminale cromatico sdoppiato, la Carbon brilla di luce propria, attraverso superfici rivestite in effetto carbonio – dagli specchi all’antenna – e nuove tinte micalizzate come Lumen Gray, Vibrant Blue e Dragon Red.

La base resta la i20 N Line: cerchi da 17″ dal disegno dedicato, paraurti più scolpiti, doppio terminale cromato e sedili sportivi. La declinazione Carbon cambia la pelle: calotte degli specchi, inserti dei paraurti, minigonne e antenna a pinna ricevono un rivestimento effetto carbonio curato, con un colpo d’occhio immediato. A enfatizzare la resa visiva arrivano il tetto nero a stacco e vernici micalizzate in tre varianti (Lumen Gray, Vibrant Blue, Dragon Red).

Alta tecnologia

Appena seduti si nota la tensione cromatica: le cuciture rosse corrono sui sedili sportivi e risalgono fino al volante, mentre il resto – metallo lucido e pelli scure – si limita a seguirne la scia. La pedaliera in alluminio diventa un richiamo diretto al gesto, i tappetini N Line firmati con il bordo rosso ribadiscono la volontà di distinguersi e persino i punti luce a LED, regolabili in intensità e colore, spostano l’atmosfera dal tono discreto a quello teatrale con un solo tocco.
Il lato tecnologico mantiene la coerenza con questa impostazione scenica. Si entra in uno spazio fitto di strumenti: lo schermo digitale da 10,25 pollici prende il posto della strumentazione classica e al centro domina il display infotainment di pari dimensioni, capace di unire navigazione e connessione completa agli smartphone con aggiornamenti in tempo reale.

La climatizzazione automatica si affianca ai sistemi digitali e alla retrocamera in un pacchetto unico, pensato come parte integrante della guida quotidiana. Sul piano della protezione la i20 N Line Carbon riprende le dotazioni ADAS delle Hyundai di ultimo grido, dalla frenata automatica agli aiuti alla guida continua, funzioni fino a poco tempo fa prerogativa dei modelli di fascia alta, ora disponibili anche in una compatta. Abbinabile al manuale a sei rapporti o alla doppia frizione a sette marce, il tre cilindri 1.0 T-GDI da 100 CV conferisce buon piglio nei sorpassi, oltre a regalare un sound da brividi, senza trasformarla in una vettura esigente nei consumi. Con lei sfidare i limiti è d’obbligo.

 

 

Auto sportive Hyundai Listino Hyundai