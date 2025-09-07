Ufficio Stampa Hyundai La Hyundai i20 N Line Carbon celebra i dieci anni del marchio N

Non tutti i compleanni meritano festa, questo sì. Dieci anni fa Hyundai accendeva il marchio N, la divisione nata per dare forma alla parte più sportiva e istintiva della casa coreana, e per l’occasione arriva la i20 N Line Carbon, una serie speciale che mette insieme numeri ridotti – appena 500 esemplari – e una veste estetica inedita, risaltando il carattere della compatta di segmento B. La ricorrenza diventa così il pretesto per un’operazione diversa dalla solita livrea celebrativa: il costruttore ha scelto di lavorare su dettagli di carrozzeria e interni, introducendo elementi in carbon look e un tetto nero a contrasto che rendono la i20 più grintosa senza snaturarne l’anima.

I prezzi

I prezzi di listino partono da 25.990 euro, comprensivi delle dotazioni superiori alla N Line standard per un valore stimato superiore ai 2.000 euro, mentre la formula Hyundai Plus porta la soglia a 21.690 euro con anticipo di 6.900 e rate mensili da 120 per 35 mesi. Sebbene la base resti quella della N Line con cerchi da 17 pollici e terminale cromatico sdoppiato, la Carbon brilla di luce propria, attraverso superfici rivestite in effetto carbonio – dagli specchi all’antenna – e nuove tinte micalizzate come Lumen Gray, Vibrant Blue e Dragon Red.

La base resta la i20 N Line: cerchi da 17″ dal disegno dedicato, paraurti più scolpiti, doppio terminale cromato e sedili sportivi. La declinazione Carbon cambia la pelle: calotte degli specchi, inserti dei paraurti, minigonne e antenna a pinna ricevono un rivestimento effetto carbonio curato, con un colpo d’occhio immediato. A enfatizzare la resa visiva arrivano il tetto nero a stacco e vernici micalizzate in tre varianti (Lumen Gray, Vibrant Blue, Dragon Red).

Alta tecnologia

Appena seduti si nota la tensione cromatica: le cuciture rosse corrono sui sedili sportivi e risalgono fino al volante, mentre il resto – metallo lucido e pelli scure – si limita a seguirne la scia. La pedaliera in alluminio diventa un richiamo diretto al gesto, i tappetini N Line firmati con il bordo rosso ribadiscono la volontà di distinguersi e persino i punti luce a LED, regolabili in intensità e colore, spostano l’atmosfera dal tono discreto a quello teatrale con un solo tocco.

Il lato tecnologico mantiene la coerenza con questa impostazione scenica. Si entra in uno spazio fitto di strumenti: lo schermo digitale da 10,25 pollici prende il posto della strumentazione classica e al centro domina il display infotainment di pari dimensioni, capace di unire navigazione e connessione completa agli smartphone con aggiornamenti in tempo reale.

La climatizzazione automatica si affianca ai sistemi digitali e alla retrocamera in un pacchetto unico, pensato come parte integrante della guida quotidiana. Sul piano della protezione la i20 N Line Carbon riprende le dotazioni ADAS delle Hyundai di ultimo grido, dalla frenata automatica agli aiuti alla guida continua, funzioni fino a poco tempo fa prerogativa dei modelli di fascia alta, ora disponibili anche in una compatta. Abbinabile al manuale a sei rapporti o alla doppia frizione a sette marce, il tre cilindri 1.0 T-GDI da 100 CV conferisce buon piglio nei sorpassi, oltre a regalare un sound da brividi, senza trasformarla in una vettura esigente nei consumi. Con lei sfidare i limiti è d’obbligo.