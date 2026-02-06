Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Hyundai Hyundai i20, proposta con una nuova offerta commerciale

La Hyundai i20 si conferma come una delle soluzioni più mature e complete per la mobilità moderna, incarnando il concetto che per vivere al meglio la città serva “una grande macchina, non una macchina grande“. Con una storia lunga oltre quindici anni e circa 140.000 unità vendute solo in Italia, il modello evolve consolidando un’offerta che unisce design distintivo, sicurezza ai vertici della categoria e una tecnologia d’avanguardia. Attualmente, la compatta coreana viene proposta con un’offerta commerciale estremamente competitiva: un prezzo di 18.850 euro con permuta o rottamazione, accessibile tramite il finanziamento Hyundai Plus con rate da 85 euro al mese e un tasso agevolato (TAN 0,99%; TAEG 2,69%).

Un successo nel segmento B

Dalla sua prima apparizione nel 2008, la Hyundai i20 ha saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista nel mercato europeo, nascendo con il compito di sostituire la Getz e rafforzare la presenza del brand nel segmento delle compatte. Le fonti indicano come, generazione dopo generazione, la vettura sia stata capace di evolversi senza mai smarrire la propria identità, elevando costantemente gli standard di abitabilità, solidità costruttiva e qualità percepita. Oggi, la i20 non è solo un’auto per gli spostamenti urbani, ma un elemento centrale della gamma “i”, studiato per rispondere con coerenza alle esigenze di un pubblico che cerca una compatta dalla forte personalità.

Proporzioni dinamiche ed efficienza

Il linguaggio stilistico della Hyundai i20 punta a un equilibrio naturale tra eleganza e sportività. La silhouette è definita da superfici pulite e volumi scolpiti, dove il passo allungato e il profilo ribassato del tetto non solo donano un aspetto dinamico, ma ottimizzano attivamente l’efficienza aerodinamica, migliorando la manovrabilità e la qualità di guida. Nonostante le dimensioni esterne restino fedeli agli standard di agilità richiesti in città, l’abitacolo sorprende per l’ampiezza degli spazi dedicati a passeggeri e bagagli, a dimostrazione di una progettazione meticolosa focalizzata sulla funzionalità quotidiana.

Tecnologia e sicurezza ai vertici

Uno degli aspetti che maggiormente distingue la i20 dalla concorrenza è la dotazione tecnologica, definita come una delle più complete del mercato. L’abitacolo è dominato da un doppio display da 10,25 pollici per la strumentazione e l’infotainment, con servizi di connettività avanzata che includono aggiornamenti Over-the-Air e integrazione completa con smartphone via Apple CarPlay e Android Auto.

Sul fronte della protezione, il pacchetto Hyundai SmartSense garantisce una suite di sistemi di assistenza alla guida tra le più articolate del segmento B, rendendo l’auto un riferimento affidabile sia per il conducente che per gli altri utenti della strada.

DNA sportivo

Con il recente annuncio della versione Model Year 2026, Hyundai ha razionalizzato la gamma motori per offrire prestazioni più brillanti. Il nuovo motore 1.0 T-GDI da 90 CV sostituisce le precedenti motorizzazioni, garantendo una migliore accelerazione (lo 0-100 km/h è coperto in 11,9 secondi, quasi due secondi in meno rispetto al passato) e una maggiore velocità massima. Questo propulsore è disponibile sia con cambio manuale sia con il sofisticato cambio a doppia frizione DCT a 7 rapporti, assicurando un mix ideale tra comfort ed efficienza.

Questa maturità tecnica affonda le radici anche nel motorsport, dove la i20 è stata protagonista nel FIA World Rally Championship con titoli costruttori nel 2019 e 2020. L’esperienza maturata nelle condizioni estreme dei rally è stata trasferita nei modelli di serie, trovando la sua massima espressione nell’iconica (seppur non più in produzione) versione i20 N, che ha contribuito a definire il DNA sportivo e coinvolgente del modello. Oggi, con una garanzia di 5 anni a chilometri illimitati, Hyundai i20 continua a rappresentare una scelta di valore per chi cerca una mobilità intelligente e proiettata verso il futuro.