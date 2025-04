Hyundai ha svelato una innovativa concept car basata sulla INSTER. La vettura in questione strizza l'occhio al gaming ed è pensata per richiamare un pubblico più giovane

Hyundai continua ad essere protagonista assoluta di una vera e propria rivoluzione del design delle proprie auto grazie alla presentazione di INSTEROID, una concept car che richiama il mondo del gaming. La vettura in questione è chiaramente ispirata a INSTER, il city-SUV 100% elettrico, che ha visto la luce nel 2024. Si tratta di un progetto audace, che strizza in particolare l’occhio ai più giovani grazie al suo stile molto avveniristico.

La INSTER, che quest’anno si è piazzata tra le tre finaliste di World Car of the Year, ha rappresentato un’ottima base su cui mettere in piedi questa concept. Naturalmente anche il suo nome prende il prefisso della sua progenitrice, unito alla parola “Steroid”, che dà al tutto esplosività. L’idea dei tecnici coreani era quella di dare vita ad un modello che potesse ridefinire gli attuali concetti di sportività.

Cosa rappresenta

Simon Loasby, Senior Vice President e Head of Hyundai Design Center, ha così raccontato questa nuova vettura: “INSTEROID è una celebrazione del puro divertimento, un viaggio in cui abbiamo esplorato nuovi modi per accendere l’emozione e l’immaginazione in ogni dettaglio. Non si tratta solo di come appare, ma anche di come suona e di come ci fa sentire”. INSTEROID si ispira direttamente ad elementi presenti nei videogame, la sua larghezza è prepotente, così come il suo spoiler posteriore. Presenti anche degli sfoghi d’aria nei passaruota per migliorare l’aerodinamica.

All’interno sembra di trovarsi quasi nella postazione di gioco di un adolescente. Colpisce subito il sedile a guscio, il roll cage e un volante dedicato. Hyundai, restando fedele alla filosofia “Build it, play it, break it, repeat”, ha dato vita ad una vettura completamente personalizzabile per l’utente, che offre inoltre una firma sonora unica nel suo genere. Ci sono poi alcuni dettagli giocosi e di colore come l’impianto audio Beat House e la Message Grid.

Perché il gaming

A livello di colore è stata rifinita con una tonalità di bianco, che va in netto contrasto con l’acceso arancione presente in alcuni dettagli. Inoltre, in abbinata al veicolo c’è anche una tuta da corsa traslucida con una scritta INSTEROID in evidenza. Questa vettura sposa naturalmente la politica Hyundai dell’ecosostenibilità. Per questo motivo è costruita con materiali eco-consapevoli. Troviamo, infatti, l’abitacolo rivestito di tessuto a maglie 3D con filati riciclati.

L’auto in questione è stata svelata in occasione dell’evento esclusivo presso Peaches D8NE (“Dowon”). Si tratta nello specifico di uno spazio dedicato nel quartiere Seongsu di Seoul. I visitatoti hanno potuto sperimentare vari videogame con INSTEROID, uno di questi tra gli altri sviluppato dalla stessa Hyundai. Quest’ultimo consiste nel raccogliere con una INSTER degli “steroidi” per trasformarsi in una INSTEROID. Il gioco sarà accessibile da qualsiasi dispositivo attraverso un link e non sarà necessario scaricare un’app. Inoltre l’azienda coreana ha anche annunciato l’arrivo dell’INSTEROID Kart, che verrà rilasciato nel gioco “Kartrider Rush+”. La concept car inoltre sarà esposta dal 3 al 13 aprile al Seoul Mobility Show. L’idea di creare una vettura che strizza l’occhio al gaming nasce dalle recenti esperienze di Hyundai che si è avvicinata al mondo dei videogiochi con vari progetti come quello di Roblox.