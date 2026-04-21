Ufficio Stampa Hyundai Hyundai Ioniq 3: linee scolpite e fari Pixel per la nuova compatta elettrica

Hyundai non poteva scegliere una cornice migliore della Milano Design Week, il tempio mondiale dell’estetica e dell’innovazione, per svelare la Ioniq 3. Oltre che una novità di prodotto, la prima hatchback compatta della famiglia apre a un’era tutta da scoprire. Sviluppata in Europa e rivolta esclusivamente ai guidatori del Vecchio Continente, la neoarrivata si prefigge di portare la mobilità elettrica nel quotidiano con stile.

Art of Steel: il design che sfida il vento

Alla nuova Ioniq 3 si possono attribuire molti significati. Uno glielo dà Hyundai stessa, introducendo la filosofia stilistica “Art of Steel”: un nome evocativo, un approccio ingegneristico dove si celebrano la versatilità e la forza dell’acciaio applicate su linee scultoree. Ridotti, ma definiti i volumi della vettura catturano la luce in modo dinamico e l’inedita configurazione Aero Hatch differenzia il progetto.

Avete presente le proporzioni classiche delle compatte a due volumi? Tirateci una riga sopra: qui il frontale basso scivola verso la linea del tetto, protesa dritta sopra l’abitacolo prima di tuffarsi nello spoiler a coda d’anatra, così da abbassare il coefficiente di resistenza aerodinamica (Cx) ad appena 0,263, che vale un posto ai vertici della categoria. In richiamo al DNA della gamma Ioniq, torna l’iconica firma luminosa a Parametric Pixel, arricchita da quattro punti luminosi centrali che riproducono la lettera “H” in codice Morse, velato omaggio all’identità del brand.

Ufficio Stampa Hyundai

All’evento di lancio Xavier Martinet, Presidente & CEO di Hyundai Motor Europe, ha dichiarato:

“Con Ioniq 3 portiamo la nostra esperienza nel settore delle auto elettriche in un nuovo segmento. Progettato su misura per le esigenze dei clienti europei, questo modello unisce un’autonomia e un’aerodinamica da prima della classe a livelli straordinari di spazio, comfort e praticità. Ioniq 3 racchiude l’essenza del marchio IONIQ – design innovativo, tecnologia avanzata e un nuovo livello di spaziosità – in un modello compatto pensato per la vita di tutti i giorni”

Furnished Space: un salotto anni ’70 su ruote

Se l’esterno è una scultura aerodinamica, l’interno è un inno alla spaziosità. Attraverso il concept “Furnished Space”, i designer Hyundai infondono nell’abitacolo il calore di un ambiente domestico. Grazie al pavimento completamente piatto e a un passo generoso di 2,68 metri, lo spazio a bordo si attesta su quello di auto di segmento superiore.

I materiali scelti citano il design d’arredamento italiano degli anni ’70, con tessuti accoglienti e texture naturali, ma con un occhio attento alla sostenibilità, utilizzando componenti riciclati e a base biologica. La praticità non passa in secondo piano: alla capacità di 441 litri del bagagliaio si aggiunge l’inedito Megabox, un vano da 119 litri nascosto sotto il piano di carico in cui stivare oggetti ingombranti in totale sicurezza.

Ufficio Stampa Hyundai

Ioniq 3 segna anche il debutto europeo del sistema di infotainment Hyundai Pleos Connect, basato su Android Automotive OS. Proiettato su display con diagonale fino a 14,6 pollici, il sistema offre un’interfaccia uomo-macchina ispirata alla semplicità d’uso degli smartphone.

L’integrazione appare totale: il pianificatore di percorso EV integrato alla tecnologia Plug & Charge e la funzionalità Vehicle-to-Load (V2L) permettono di sfruttare l’energia della batteria dell’auto per alimentare dispositivi esterni, come laptop o bici elettriche. Non mancano la Digital Key 2 dedicata all’accesso tramite smartphone e un impianto audio Bose Premium, volto a garantire un’esperienza sonora immersiva.

Sicurezza intelligente e parcheggio telecomandato

Sul fronte della sicurezza e dell’assistenza alla guida, la Ioniq 3 si allinea alle ultime innovazioni inserite nel pacchetto Hyundai SmartSense, che da un lato proteggono gli occupanti e dall’altro cambiano il modo di interagire con la strada e gli ambienti urbani. Il vero valore dell’Highway Driving Assist 2 emerge nei grandi spostamenti autostradali. Invece di una guida rigida, si ottiene un avanzamento costante e sicuro dove l’auto corregge traiettoria e andatura, trasformando i viaggi interminabili in un’esperienza molto meno stressante.

Nelle manovre più delicate entra in gioco il Remote Smart Parking Assist. Il conducente può infatti gestire l’ingresso o l’uscita del mezzo direttamente fuori dall’abitacolo e controllare ogni spostamento col telecomando, una comodità non trascurabile quando le dimensioni dei garage cittadini complicano il parcheggio. A questo si aggiunge un livello di consapevolezza visiva senza precedenti garantito dal Blind-Spot View Monitor. Il sistema proietta nel quadro strumenti digitale l’immagine in tempo reale dell’angolo cieco non appena viene azionata la freccia: spariscono le incertezze durante i cambi di corsia e la navigazione nel traffico cittadino diventa un’operazione intuitiva e priva di rischi.

Ricarica rapida

Sotto le forme scolpite della carrozzeria, la piattaforma E-GMP a 400 Volt bilancia scatto e rapidità nei rifornimenti di energia. Le opzioni della batteria rispondono ad abitudini differenti e partono dalla versione Standard Range da 42,2 kWh, che risponde alle necessità di chi si muove prevalentemente nello scenario urbano o nei tragitti casa-lavoro, garantendo 344 km di autonomia. Per non rinunciare mai ai lunghi viaggi esiste la Long Range da 61 kWh e fino a 496 km di percorrenza, poco comune nella categoria.

I tempi di sosta alla colonnina smettono di essere un problema quando si sfrutta la ricarica rapida in corrente continua, capace di riportare la batteria dal 10% all’80% in appena 29 minuti. Un dettaglio tutt’altro che trascurabile riguarda però la ricarica in corrente alternata: la Ioniq 3 accetta infatti fino a 22 kW. Puoi quindi recuperare chilometri molto velocemente anche dalle comuni colonnine stradali o dai punti di ricarica domestici potenziati, e beneficiare della massima flessibilità ovunque tu decida di fare tappa.

Nonostante la vocazione pratica, la Ioniq 3 non trascura il piacere di guida. Grazie al motore elettrico da 107,8 kW (147 CV) e 250 Nm di coppia lo scatto è brillante e la velocità massima arriva a 170 km/h. Dà un’iniezione di grinta l’allestimento N Line, caratterizzato da cerchi fino a 19 pollici e dettagli estetici più aggressivi.

Prodotta nello stabilimento di İzmit, in Turchia, la Ioniq 3 sancisce l’impegno di Hyundai in Europa, aperta a recepire le criticità delle strade strette cittadine e il desiderio di mettere in marcia nel lunghi weekend. Con undici colori esterni disponibili (tra cui il suggestivo Fierce Red Matte) e una tecnologia che semplifica la vita, la nuova nata di casa Hyundai si comporta da compagna ideale per la transizione energetica, pronta a conquistare il cuore e la ragione degli automobilisti moderni.