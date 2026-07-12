Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Hyundai Hyundai Ioniq 9 MY2027: arriva la versione Black Ink da 428 CV

Arrivata sul mercato come SUV elettrico a sette posti tra i più grandi e ambiziosi della gamma coreana, la berlina ammiraglia di Hyundai aveva già convinto critica e pubblico con autonomie fino a 620 km, abitacolo generoso e un livello di dotazione tecnologica difficile da replicare nella concorrenza diretta. Con il Model Year 2027 il marchio non stravolge nulla ma aggiunge un allestimento top di gamma ancora più esclusivo, dedicato a chi vuole l’Ioniq 9 nella sua configurazione più potente e più personale.

Allestimenti

La gamma MY2027 mantiene la struttura già nota, articolata su quattro livelli. Si parte dalla versione Business, quella di accesso, con trazione posteriore e cerchi da 19 pollici. Già qui la dotazione è completa: fari full LED sia davanti che dietro, portellone elettrico, quadro strumenti digitale da 12,3 pollici con infotainment abbinato della stessa diagonale, compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto wireless, clima bizona, sedili riscaldati anche per la seconda fila e tecnologia V2L. Di serie anche la suite Hyundai SmartSense con guida assistita di livello 2 avanzata e controllo dell’angolo cieco.

Salendo alla versione XClass si aggiungono cerchi da 20 pollici, fari a matrice di LED, rivestimenti in pelle, ventilazione dei sedili, specchietto retrovisore digitale, impianto audio Bose e digital key. Disponibile a due o quattro ruote motrici, è probabilmente l’allestimento più equilibrato per chi non vuole rinunciare a niente ma non vuole nemmeno portarsi a casa il configuratore più costoso.

La Calligraphy standard introduce cerchi da 21 pollici, tetto panoramico elettrico, pelle Nappa e specchietti digitali con schermi OLED, ed è disponibile anche in configurazione a sei posti, con due sedute singole al posto del divanetto centrale nella seconda fila. Una scelta di comfort che molti acquirenti di questo segmento apprezzano particolarmente.

Nuovo top di gamma

La Calligraphy Black Ink è la novità assoluta del MY2027, ed è disponibile esclusivamente con il powertrain AWD Performance da 428 CV, il più potente della gamma capace di uno 0-100 km/h attorno ai 5 secondi su un veicolo che pesa oltre due tonnellate.

Esteticamente, come suggerisce il nome, il tema gioca sul nero. Cerchi da 21 pollici neri, loghi neri, lettering del modello in nero, portellone posteriore in tinta scura. Un trattamento coerente e riconoscibile che trasforma la grande SUV bianca o grigia in qualcosa di più radicale senza toccarne le proporzioni. All’interno la pelle Nappa è nera, con inserti della plancia in alluminio anodizzato scuro. Un abitacolo in cui la cura dei dettagli non è decorativa ma parte della firma dell’auto.

La trazione integrale di questa versione non è solo una questione di prestazioni, ma di sicurezza e libertà: su un veicolo lungo quasi cinque metri e destinato anche a famiglie con bambini e bagagli, avere entrambi gli assi motorizzati dà sicurezza in condizioni meteo difficili e una stabilità alle andature autostradali che la versione posteriore non può replicare allo stesso modo.

Prezzi di listino

Hyundai ha definito il listino MY2027 con una progressione chiara:

Business 218 CV: 70.600 euro ;

; XClass 218 CV: 76.600 euro;

XClass 307 CV AWD: 80.600 euro;

Calligraphy 307 CV AWD: 84.600 euro;

Calligraphy 428 CV AWD: 86.200 euro;

Calligraphy Black Ink 428 CV AWD: 87.000 euro.

La progressione tra Calligraphy standard e Black Ink è di appena 800 euro per portarsi a casa la versione esclusiva nell’allestimento più riconoscibile.