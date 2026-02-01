Hyundai Ioniq 9 conquista i massimi riconoscimenti per sicurezza, qualità e affidabilità

Hyundai Ioniq 9 convince critica e giurie internazionali: la proposta elettrica si impone tra i SUV a sette posti meglio attrezzati per estetica e sicurezza

Ufficio Stampa Hyundai L’ammiraglia elettrica Hyundai Ioniq 9 passa l’esame globale

Se fosse una studentessa, non ci sarebbero dubbi: la Hyundai Ioniq 9 sarebbe la prima della classe. Nonostante la forte concorrenza nel segmento dei SUV, il marchio coreano ha fatto full-in sull’elettrico e i fatti le danno ragione con il modello per sette persone, in grado di riscuotere i pareri favorevoli sia degli appassionati sia della critica. Giurati americani, tedeschi ed europei convengono su un punto: è raro trovare una proposta così attrezzata a livello estetico, ma anche nella sicurezza. Nel giro di pochi mesi l’ammiraglia si è aggiudicata una sfilza di premi che non solo riempiono d’orgoglio i produttori, ma rassicurano sulle potenzialità future: il meglio deve ancora venire.

Top Safety Pick+: prova di forza nei test americani

Le cinque stelle Euro NCAP sembrano ormai quasi scontate: le trovi sulla scheda tecnica di ogni nuova uscita. Eppure, il traguardo tagliato dalla Ioniq 9 va oltre il semplice “bollino”, perché conferito nei test IIHS: i criteri sono diventati molto più severi, ma lo Sport Utility si è comunque portato a casa il Top Safety Pick+. Quando ti metti al volante di una macchina così spaziosa, l’associazione alla famiglia scatta immediata e in questo caso si possono dormire sogni tranquilli. Apprendere che nei crash test laterali i manichini dei bambini sono praticamente usciti intatti, come indica il punteggio di 87%, vale per ogni genitore responsabile ben più di qualsiasi maxi-display sulla plancia.

Aggiungere alla teca dei trofei un premio per l’estetica potrebbe fare poco scalpore. Convincere riviste storicamente sensibili al fascino delle produzioni nazionali come la tedesca Auto Zeitung è, però, tutt’altra storia. In un test comparativo il magazine ha preferito la proposta asiatica alla concorrenza premium tedesca e svedese. Il motivo? L’autonomia e la vivibilità. Il titolo di “World’s Best Large SUV” arrivato dai Women’s Worldwide Car of the Year conferma quanto la Ioniq 9 sia concreta. La linea aerodinamica convive con un abitacolo generoso negli spazi e poi, grazie al sistema a 800 Volt, i tempi alle colonnine sono rapidissimi: in autostrada si riparte subito e il viaggio prosegue senza intoppi.

Piattaforma E-GMP: la base del successo

Gran parte del successo va attribuita alla piattaforma E-GMP: la base meccanica permette di avere un pavimento piatto, trasformando l’interno in una specie di salotto modulare. Che sia la versione a sei o sette posti, l’idea è che chi siede in terza fila non debba sentirsi un passeggero di serie B. I premi come quello di Wards per i migliori sistemi di propulsione o il titolo di EV of the Year della Hispanic Motor Press confermano la solidità della Ioniq 9 nell’uso reale, merito soprattutto di un’ergonomia curata che riporta al centro i tasti fisici e i menu semplici, una scelta ormai rarissima da trovare.

La quattro ruote coreana sembra voler chiudere una volta per tutte il dibattito sui SUV elettrici giganti: possono essere sicuri, possono essere efficienti e, soprattutto, possono essere utili davvero nella vita di ogni giorno. Hyundai ha alzato l’asticella e, a giudicare dai risultati, gli altri dovranno correre parecchio per raggiungerla.